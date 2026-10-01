Mở rộng quyền lợi, tăng tỷ lệ chi trả, mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030

ANTD.VN - Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2026 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95,5% dân số và đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2717/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới.

Tăng mức đóng, mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế

Một trong những nội dung đáng chú ý của Kế hoạch là từng bước tăng mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ năm 2027, phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo lộ trình.

Theo đó, việc điều chỉnh mức đóng sẽ đi cùng với tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế và các nhóm cần ưu tiên khác. Mục tiêu là vừa bảo đảm nguồn lực cho Quỹ BHYT, vừa duy trì và nâng tỷ lệ người dân tham gia.

Bộ Tài chính cũng đặt nhiệm vụ rà soát, xây dựng Luật BHYT sửa đổi; xây dựng cơ chế và triển khai thí điểm đa dạng hóa các gói BHYT, thực hiện BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT và bảo hiểm sức khỏe do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp để tránh trùng lặp thanh toán chi phí y tế và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và bảo hiểm sức khỏe.

Cùng với đó, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Y tế từng bước thực hiện tăng tỷ lệ và mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên phù hợp với lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Trong đó, mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ BHYT đối với một số dịch vụ phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng phương thức hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia BHYT khi sử dụng dịch vụ y tế, triển khai thí điểm chương trình hỗ trợ người bệnh để giảm chi phí cùng chi trả của người tham gia BHYT, ưu tiên người bệnh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội.

Kế hoạch cũng đề cập việc phối hợp xây dựng phương thức hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia BHYT khi sử dụng dịch vụ y tế, thí điểm chương trình hỗ trợ người bệnh nhằm giảm chi phí đồng chi trả, ưu tiên người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

Phấn đấu năm 2030 bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Về phát triển đối tượng, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2026 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95,5% dân số và đến năm 2030 đạt bao phủ BHYT toàn dân.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT, trong đó chú trọng bao phủ BHYT theo hộ gia đình. Hằng năm, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT sẽ được giao cho từng địa phương; kết quả thực hiện được theo dõi, phân tích, đánh giá thường xuyên để kịp thời đôn đốc và đưa ra giải pháp phù hợp.

Cùng với đó, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để rà soát, xác định các nhóm chưa tham gia hoặc tham gia BHYT không liên tục. Trên cơ sở đó, xây dựng giải pháp vận động và phát triển người tham gia theo hướng bền vững.

Bộ Tài chính đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng Quỹ BHYT hiệu quả, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT minh bạch và khoa học. Kế hoạch đặt ra yêu cầu xây dựng quy định cảnh báo đối với các khoản chi phí tăng cao, tiêu chí xác định chi phí tăng cao bất hợp lý và giải pháp khắc phục.

Cùng với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi BHYT; triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh và quản lý, sử dụng Quỹ BHYT.

Đáng chú ý, Kế hoạch xác định chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo là một trong những công cụ để nâng cao hiệu quả quản lý BHYT. Bộ Tài chính sẽ thúc đẩy ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong phân tích, cảnh báo, giám sát chi phí, phát hiện bất thường và nâng cao hiệu quả giám định BHYT.

Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám định và thanh toán BHYT cũng được định hướng nâng cấp; đồng thời bảo đảm kết nối, chia sẻ và liên thông giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về BHYT, y tế, dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành khác theo quy định.

Kế hoạch cũng yêu cầu triển khai toàn diện thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến tiền đóng BHYT.