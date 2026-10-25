Liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực văn hóa

ANTD.VN - Ngày mai (26-10), trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế nhằm tìm giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, đổi mới đào tạo nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hợp tác giữa Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới”. TS. Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo.

Đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ, thị trường lao động đang đặt ra những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực văn hóa.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người lao động cần được trang bị kỹ năng số, tư duy sáng tạo, năng lực liên ngành và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Trước yêu cầu đó, trường Đại học Văn hóa Hà Nội đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, từng bước chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có sang đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Thông qua các hoạt động hợp tác, sinh viên có thêm cơ hội thực tập, tiếp cận môi trường nghề nghiệp; doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình đào tạo, chia sẻ chuyên gia và xây dựng chuẩn đầu ra. Đây được xem là hướng đi nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa.

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác ba bên trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực văn hóa. Ảnh: BTC

Hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Các đại biểu trao đổi về chính sách liên kết đào tạo, cơ chế đặt hàng nhân lực, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học và trách nhiệm của các bên trong tổ chức đào tạo, sử dụng lao động.

Thứ hai, đổi mới chương trình và phương thức đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung thảo luận tập trung vào các mô hình học kỳ doanh nghiệp, đào tạo theo đơn đặt hàng, học tập qua dự án, thực hành tại các thiết chế văn hóa và ứng dụng công nghệ số, AI trong giảng dạy.

Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa. Các đại biểu trao đổi giải pháp thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, số hóa di sản, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng.

Theo định hướng của Hội thảo, hợp tác ba bên cần vượt ra ngoài các thỏa thuận mang tính hình thức, hướng tới cơ chế phối hợp lâu dài, trong đó Nhà nước kiến tạo chính sách, nhà trường tổ chức đào tạo và doanh nghiệp tham gia xác định nhu cầu, phát triển nguồn nhân lực.

Đề xuất giải pháp phát triển nhân lực văn hóa

Hội thảo nhận được 187 bài tham luận, trong đó có 8 bài của học giả nước ngoài; 177 bài được lựa chọn đưa vào kỷ yếu.

Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia, học giả đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc, góp phần chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực văn hóa.

Từ kết quả thảo luận, Hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế hợp tác, xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động, mở rộng hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, các đại biểu sẽ thảo luận việc xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả hợp tác, bảo đảm các mô hình liên kết phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Thông qua hội thảo, trường Đại học Văn hóa Hà Nội kỳ vọng tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên mới.