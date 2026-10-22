Lao xe vào Cảnh sát giao thông,nữ tài xế bị khởi tố

ANTD.VN - Khi tổ công tác CSGT yêu cầu dừng xe để làm việc do chạy quá tốc độ, Lê Kim Anh vẫn tiếp tục điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh (SN 1994) trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan tố tụng thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Kim Anh

Vào khoảng 16h05 ngày 19-10-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Phú, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe ô tô do Lê Kim Anh điều khiển chạy quá tốc độ.

Cơ quan CSĐT và VKSND cùng cấp ghi lời khai Lê Kim Anh

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm. Sau khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định, Lê Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

Khi được yêu cầu vào vị trí làm việc, Lê Kim Anh không chấp hành mà lên xe, đóng cửa, nổ máy, cố tình điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh Lê Kim Anh điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Công an tỉnh Lào Cai

Mặc dù lực lượng CSGT và CSCĐ làm nhiệm vụ tại hiện trường nhiều lần ra tín hiệu, yêu cầu dừng xe để làm việc, Lê Kim Anh vẫn tiếp tục điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc; yêu cầu Lê Kim Anh đưa xe ô tô trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Kết quả kiểm tra cho thấy Lê Kim Anh không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.