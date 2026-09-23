Làm rõ đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Quá trình điều tra ban đầu Công an phường Thanh Liệt, Hà Nội xác định, đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của bị hại để chiếm đoạt 1 điện thoại di động iPhone 18 Pro Max trị giá khoảng 41 triệu đồng.

Công an phường Thanh Liệt, Hà Nội xác định, đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của bị hại để chiếm đoạt 1 điện thoại di động

Ngày 21/9/2026, Công an phường Thanh Liệt, Hà Nội tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.D. (SN 1994, trú tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình) về việc bị lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 20/9/2026 tại khu vực số 742 đường Kim Giang, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Liệt đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc và đã nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là P.Q.H. (SN 2005; hiện ở tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của bị hại để chiếm đoạt 01 điện thoại di động iPhone 18 Pro Max trị giá khoảng 41 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an phường Thanh Liệt đã thu hồi tang vật liên quan, ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với P.Q.H. để phục vụ điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự.