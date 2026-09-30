Kịp thời khống chế đối tượng mặc áo giáp tự chế, dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời khống chế người đàn ông mặc áo giáp tự chế bằng các tấm nhôm và lốp xe mô tô, dùng dao tấn công khiến 2 cán bộ Công an xã Tân Kỳ bị thương.

Khoảng 19h15 ngày 26-9-2026, Công an xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo của anh H.P.H trú tại thôn Hòa Hợp, xã Tân Kỳ về việc ông Hoàng Hữu Lai (SN 1971) trú cùng thôn đến nhà xin ở nhờ vài ngày.

Gia đình anh H đã nhiều lần yêu cầu ông Lai trở về nhà nhưng người này không chịu rời đi. Thậm chí ông Lai vào phòng ngủ của con trai anh H, khóa trái cửa và cố thủ bên trong.

Ông Hoàng Hữu Lai mặc áo giáp tự chế chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Kỳ cử 2 cán bộ đến hiện trường xác minh, vận động ông Lai hợp tác. Tuy nhiên, ông Lai không chấp hành, tiếp tục cố thủ trong phòng.

Khi cán bộ Công an xã mở cửa để tiếp cận, ông Lai bất ngờ sử dụng một con dao chọc liên tiếp qua khe cửa, làm 2 cán bộ Công an xã Tân Kỳ bị thương ở tay. Sau đó, đối tượng tiếp tục đóng, khóa cửa và cố thủ bên trong.

Trong quá trình chống đối, ông Lai mặc áo giáp tự chế bằng các tấm nhôm và lốp xe mô tô, sử dụng dao làm hung khí.

Nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng huy động 17 CBCS đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Tân Kỳ triển khai phương án xử lý.

Lực lượng chức năng tổ chức bảo đảm an toàn cho người dân, cán bộ, chiến sĩ; đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 1h ngày 27-9, lực lượng Cảnh sát cơ động đã khống chế được đối tượng Hoàng Hữu Lai. Sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Tân Kỳ bàn giao vụ việc cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý, giải quyết theo quy định.