Kịp thời giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”

ANTD.VN - Công an phường Phú Thượng, Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo “bắt cóc online”, đưa nam sinh Đ.V.Đ. (SN 2008) trở về an toàn với gia đình, đồng thời ngăn chặn việc chuyển 100 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Nam sinh Đ.V.Đ. được Công an phường Phú Thượng đưa về an toàn sau khi kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo “bắt cóc online”

Khoảng 13h30 ngày 14-10, Công an phường Phú Thượng tiếp nhận tin báo của gia đình nam sinh Đ.V.Đ. về việc con trai bị “bắt cóc”, các đối tượng yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để chuộc người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, xác định vị trí nhà nghỉ nơi nam sinh đang ở, đồng thời kịp thời ngăn chặn giao dịch chuyển tiền của gia đình. Đến 16h cùng ngày, Đ.V.Đ. được đưa về với gia đình an toàn.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, gọi điện thông báo nạn nhân có liên quan đến một chuyên án buôn bán ma túy xuyên quốc gia, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin gia đình và tài khoản Zalo.

Tiếp đó, chúng thao túng tâm lý, yêu cầu nam sinh đến thuê phòng tại nhà nghỉ, tự cách ly với người thân và chịu sự giám sát từ xa. Sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của nạn nhân, các đối tượng sử dụng tài khoản này liên lạc, đe dọa gia đình, tạo dựng tình huống bắt cóc nhằm gây hoang mang và ép chuyển tiền “chuộc người”.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý lo sợ của nạn nhân và tình thương của gia đình để chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Phú Thượng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi bất thường tự xưng là cán bộ Công an, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản và không làm theo yêu cầu chuyển tiền khi chưa xác minh rõ. Khi nhận được thông tin người thân bị bắt cóc hoặc đe dọa, gia đình cần bình tĩnh kiểm chứng, nhanh chóng liên hệ trực tiếp với người thân và cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Đặc biệt, phụ huynh cần thường xuyên trao đổi, trang bị cho con em kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, tránh để các đối tượng thao túng tâm lý, cô lập và lợi dụng.