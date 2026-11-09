Arập Xê-út: Tòa nhà chọc trời ở Thủ đô Riyadh bị Houthi tấn công

ANTD.VN - Một tòa nhà chọc trời, nơi đặt văn phòng Tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco của Arập Xê-út, đã bị hư hại trong cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện.

Một tòa nhà thuộc Tập đoàn dầu khí Aramco của Arập Xê-út tại khu tài chính ở Riyadh đã bị hư hại sau một vụ tấn công của Houthi hôm 8-11. Nguồn: Nypost

Nhóm vũ trang Houthi tuyên bố vụ tập kích hôm 8-11 là hành động trả đũa cho các cuộc oanh tạc của liên quân do Arập Xê-út dẫn đầu vào cuối tuần qua - bị cho là đã khiến hơn 50 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Tòa tháp Aramco Tower, nằm trong Khu Tài chính King Abdullah ở Thủ đô Riyadh của Arập Xê-út, đã bị hư hại ở nhiều tầng; các cửa sổ bị vỡ vụn, một phần mặt tiền bằng kính bị thổi bay, để lộ các kết cấu bên trong.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy phần bên ngoài của tòa nhà chọc trời này bị hư hại nghiêm trọng, trong khi các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ khắp Thủ đô của Arập Xê-út.

Bộ Năng lượng Arập Xê-út xác nhận một tòa nhà hành chính của Aramco đã trở thành mục tiêu trong một “âm mưu tấn công”, nhưng khẳng định rằng các mảnh vỡ rơi xuống chỉ gây ra “thiệt hại nhỏ” và không có thương vong về người.

Liên quân do Arập Xê-út dẫn đầu cho biết hệ thống phòng không của lực lượng này đã đánh chặn thành công một số tên lửa, trong đó có 2 quả tên lửa nhắm vào Riyadh.

Những người ủng hộ Houthi giương cao vũ khí, thề sẽ trả đũa vụ ném bom xảy ra hôm 7-11 tại Sanaa. Ảnh: AFP/Getty Images

Lực lượng Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về loạt tấn công phối hợp sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Người phát ngôn quân sự của nhóm, ông Yahya Saree, cho biết các mục tiêu bao gồm khu tài chính ở Riyadh, Sân bay Quốc tế King Khalid, các cơ sở lưu trữ dầu của Aramco và thành phố Abqaiq ở miền Đông Arập Xê-út.

Sự leo thang mới nhất giữa lực lượng Houthi và liên quân do Arập Xê-út dẫn đầu diễn ra trong bối cảnh giao tranh tái bùng phát tại Yemen. Trong tháng 9, lực lượng Houthi đã giành được những bước tiến lớn về lãnh thổ, chiếm giữ các cảng chiến lược bên bờ Biển Đỏ cùng nhiều hòn đảo gần Eo biển Bab el-Mandeb - một trong những tuyến đường hàng hải huyết mạch nhộn nhịp nhất thế giới. Nhóm vũ trang này cũng đã bao vây Taiz, thành phố lớn thứ ba ở Yemen, trong khi các lực lượng chính phủ Yemen đã phát động chiến dịch phản công với sự hỗ trợ từ các đợt không kích của Arập Xê-út.

Cùng lúc đó, Houthi đã đẩy mạnh các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của Arập Xê-út. Các mục tiêu bao gồm những cơ sở của Tập đoàn Aramco như nhà máy lọc dầu Ras Tanura và tổ hợp xử lý dầu Abqaiq, cùng nhiều sân bay và cơ sở quân sự khác.