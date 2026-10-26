Houthi tập kích tên lửa loạt mục tiêu tại Saudi Arabia, bao gồm 2 sân bay quốc tế

ANTD.VN - Ông Yahya Saree, Người phát ngôn quân sự của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen tuyên bố, lực lượng này đã tấn công một số mục tiêu tại Saudi Arabia, bao gồm 2 sân bay quốc tế và các cơ sở hạ tầng năng lượng do Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco vận hành.

Khói bốc lên gần Sân bay Quốc tế King Khalid ở phía Đông Bắc Riyadh vào ngày 19-9-2026. Ảnh: Global Look Press/Xinhua

Xung đột giữa lực lượng Houthi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã leo thang vào tháng trước, khi nhóm vũ trang này chiếm giữ các thành phố cảng bên bờ Biển Đỏ là Mocha và Dhubab, cùng với đảo Perim ở Eo biển Bab el-Mandeb. Kể từ đó, Houthi đã siết chặt vòng vây quanh Taiz - thành phố lớn thứ ba của Yemen và là một thành trì quan trọng của các lực lượng chống Houthi.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Yahya Saree cho biết Houthi đã thực hiện 7 chiến dịch sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, Sân bay Quốc tế King Fahd ở Dammam, Sân bay Najran, căn cứ không quân Khamis Mushait, cũng như các cơ sở của Aramco tại Yanbu, nhà máy lọc dầu Rabigh, các trạm bơm dầu thô và 1 đường ống dẫn dầu nối miền Đông và miền Tây Saudi Arabia.

Người phát ngôn Houthi khẳng định các cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả cái mà nhóm này gọi là hành động “gây hấn” của Saudi Arabia đối với Yemen. Ông Saree cáo buộc các lực lượng Saudi Arabia đã thực hiện 100 cuộc không kích trong vòng 24 giờ qua, nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Sanaa và các khu vực khác, khiến hàng chục người thương vong. Ông Saree tuyên bố Houthi sẽ tiếp tục tấn công lãnh thổ Saudi Arabia cho đến khi hành động “gây hấn” chấm dứt và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu dỡ bỏ các hạn chế đối với việc di chuyển hàng hóa và con người ra vào Yemen.

Tên lửa của lực lượng Houthi. Ảnh: Xinhua

Đợt tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Sân bay Quốc tế King Khalid - trung tâm hàng không chính của Riyadh - đang chuẩn bị nối lại hoạt động sau hơn 2 tuần gián đoạn do các cuộc tấn công trước đó của Houthi. Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội X, ông Saree cảnh báo các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách không nên sử dụng địa điểm này, đồng thời tuyên bố đây là một mục tiêu quân sự và sẽ vẫn không an toàn.

Người phát ngôn này cũng cáo buộc Riyadh lan truyền những thông tin sai lệch rằng lực lượng Houthi đã nhắm mục tiêu vào các thành phố linh thiêng Mecca và Medina. Ông khẳng định các chiến dịch của nhóm này chỉ nhắm vào những cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự của Saudi Arabia, đồng thời cho biết các hoạt động đó đều được thông báo ngay khi diễn ra. Cáo buộc này được đưa ra nhằm phản ứng trước tuyên bố từ Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia rằng các mảnh vỡ từ 2 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng đi đã rơi xuống khu vực Mecca và Medina hôm 24-10.

Máy bay tiêm kích của Saudi Arabia. Ảnh: AFP

Trong giai đoạn xung đột tái bùng phát hiện nay, lực lượng Houthi đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Ngược lại, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cũng tăng cường các đợt không kích nhắm vào các vị trí, trung tâm chỉ huy và mạng lưới vũ khí của lực lượng Houthi. Theo tuyên bố từ phía Houthi, tổng số các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Saudi Arabia kể từ khi tình trạng leo thang mới nhất bắt đầu đã lên tới 3.123 vụ.