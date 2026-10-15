Đề xuất mở rộng cao tốc Bắc- Nam lên 4 làn xe theo PPP, thu phí hoàn vốn từ 15-20 năm

ANTD.VN - Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công - tư (PPP), không sử dụng vốn ngân sách.

Theo phương án đầu tư PPP được nghiên cứu đáp ứng tính khả thi, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được tập trung đầu tư hoàn thiện đoạn Hà Nội - TP.HCM gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km. Các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau sẽ nghiên cứu theo các dự án riêng.

Quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn xe để đồng bộ quy mô các đoạn tuyến liền kề. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.357 tỷ đồng.

Trên cơ sở nghiên cứu, Bộ Xây dựng dự kiến chia 3 đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo thành 3 dự án độc lập. Hình thức, mức vốn hỗ trợ ngân sách Nhà nước tùy thuộc vào hợp đồng dự án PPP đã ký, tình hình lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết trên các đoạn tuyến.

Ba đoạn tuyến này có tổng chiều chiều dài khoảng 178km, sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng khoảng 27.948 tỷ đồng.

Đề xuất mở rộng cao tốc Bắc- Nam lên 6 làn xe hoàn chỉnh bằng vốn nhà đầu tư, thời gian thu phí từ 15-20 năm

Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư công, Nhà nước đang tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất phân chia thành 2 dự án thực hiện đầu tư PPP, không cần vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Trong đó, đoạn phía Bắc từ Mai Sơn - Cam Lộ, chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 72.186 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 20 năm.

Đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi - Dầu Giây, chiều dài khoảng 551km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 78.223 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 15 năm.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay, đã có một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP, không cần vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ như: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Bảo đảm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, Bộ Xây dựng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo các hình thức đầu tư phù hợp (đầu tư PPP, đầu tư công, hoặc các hình thức đầu tư khác theo quy định...).

Trường hợp thu hút vốn ngoài ngân sách Nhà nước, cho phép nhà đầu tư tổ chức thu phí/giá theo quy định pháp luật sau khi hoàn thành công tác đầu tư mở rộng theo từng đoạn tuyến.

Chính phủ được phép thực hiện ngay bước lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi mà không cần trình, duyệt chủ trương đầu tư cho dự án/dự án thành phần (trong trường hợp phát sinh thủ tục về trình, duyệt chủ trương đầu tư).