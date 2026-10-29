iPhone 18 Pro Max màu đỏ, xanh CellphoneS giảm thêm 5 triệu, sẵn hàng

ANTD.VN -iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh mang đến hai phong cách khác biệt cho người yêu thích điện thoại cao cấp. Một bên gây ấn tượng bởi sắc đỏ trầm cá tính, bên còn lại hướng đến vẻ thanh lịch và tươi mới. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, người mua cũng cần quan tâm đến giá bán, ưu đãi và tình trạng hàng để lựa chọn phiên bản phù hợp.

iPhone 18 Pro Max màu đỏ, xanh có gì thu hút người dùng?

Apple chính thức giới thiệu iPhone 18 Pro Max với hai màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh, bên cạnh Đen và Bạc. Hai gam màu tạo nên những nét thẩm mỹ riêng, phù hợp với người muốn thể hiện phong cách cá nhân thông qua chiếc điện thoại sử dụng thường xuyên.

iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy sở hữu sắc đỏ rượu vang đậm, tạo cảm giác sang trọng mà không quá rực rỡ. Tông màu này tạo điểm nhấn trên thiết kế nguyên khối nhôm, kết hợp cùng mặt kính phía sau đồng màu. Nhờ đó, tổng thể thiết bị có nét cá tính riêng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế của dòng iPhone Pro.

Phiên bản Burgundy phù hợp với người thích chiếc điện thoại trở thành điểm nhấn khi đặt trên bàn làm việc, mang đến các buổi gặp gỡ hoặc sử dụng cùng phụ kiện thời trang. Sắc đỏ trầm cũng là gợi ý cho những ai muốn thay đổi khỏi các màu đen, bạc quen thuộc mà không chọn phong cách quá phô trương.

Trái với vẻ nổi bật của Burgundy, iPhone 18 Pro Max màu Băng Thanh tạo thiện cảm nhờ sắc xanh nhạt, mang cảm giác nhẹ nhàng và tươi mới. Tông màu sáng kết hợp cùng thiết kế tối giản khiến tổng thể máy có nét thanh thoát, phù hợp với người yêu thích phong cách hiện đại nhưng không muốn sử dụng màu sắc quá đậm.

Nếu Burgundy hướng đến sự cá tính, Băng Thanh lại thích hợp với người thường chọn phụ kiện có màu trung tính hoặc yêu thích vẻ ngoài trang nhã. Khi cân nhắc giữa hai phiên bản, người mua nên quan sát máy dưới điều kiện ánh sáng thực tế và thử kết hợp với ốp lưng thường dùng để chọn màu phù hợp sở thích lâu dài.

iPhone 18 Pro Max sẵn hàng, giảm thêm đến 5 triệu

Tại CellphoneS, iPhone 18 Pro Max đã có hàng với hai tùy chọn màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh. Khi mua tại đây, khách hàng có thể nhận ưu đãi thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng. Trong đó phiên bản 1TB và 2TB được trợ giá tối đa 5 triệu đồng, còn bản 256GB và 512GB được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng.

Số tiền thực tế cần thanh toán sẽ được tính sau khi trừ giá trị thu lại của máy cũ, khoản trợ giá và các ưu đãi đủ điều kiện áp dụng. Khách hàng nên liên hệ cửa hàng để xác nhận mức hỗ trợ cụ thể trước khi giao dịch.

Ngoài chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng, khách hàng mua iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS còn có thể nhận thêm những ưu đãi đi kèm, bao gồm:

● Giảm 500.000 đồng khi mua kèm Apple Watch: Áp dụng cho Apple Watch Series 12 hoặc Apple Watch Ultra 4.

● Ưu đãi thanh toán giảm đến 2 triệu đồng: Khách hàng có thể tiết kiệm thêm chi phí khi sử dụng phương thức thanh toán đáp. Lưu ý: chương trình không áp dụng chung với thu cũ đổi mới

● Ưu đãi SIM/eSIM 5G VNSKY: Chỉ cần chi thêm 30.000 đồng để nhận 3GB data/ngày, 500 phút gọi MobiFone và VNSKY, miễn phí 30 ngày đầu. Chương trình chỉ áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng.

Mua iPhone 18 Pro Max uy tín, chính hãng tại CellphoneS

CellphoneS là địa chỉ để người dùng tham khảo iPhone 18 series chính hãng, cập nhật giá bán và tìm hiểu các chương trình ưu đãi đang áp dụng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng và hỗ trợ đổi máy trong 30 ngày nếu phát sinh lỗi phần cứng từ nhà sản xuất, theo điều kiện áp dụng.

Về giá bán, iPhone 18 Pro Max 256GB màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh có giá 41.990.000 đồng. Các phiên bản 512GB, 1TB và 2TB có giá tham khảo lần lượt là 48.490.000 đồng, 61.490.000 đồng và 80.990.000 đồng.

iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy gây ấn tượng với vẻ ngoài cá tính, sang trọng, còn phiên bản Băng Thanh mang nét thanh lịch, trẻ trung. Tại CellphoneS, người dùng có thể lựa chọn nhiều phiên bản dung lượng và tham khảo các chương trình ưu đãi để tìm được sản phẩm phù hợp với sở thích và ngân sách.