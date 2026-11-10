Hy Lạp: Phà bị đe dọa đánh bom, 875 hành khách phải sơ tán

ANTD.VN - Theo truyền thông địa phương, ngày 9-11, khoảng 875 hành khách đã được sơ tán khỏi chiếc phà tại cảng Piraeus của Hy Lạp sau khi bị đe dọa đánh bom.

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Hãng Anadolu dẫn thông tin từ tờ nhật báo Kathimerini cho biết, lực lượng tuần duyên Hy Lạp đã tiến hành kiểm tra chiếc phà sau khi hành khách trên phà nhận được cuộc điện thoại cảnh bảo rằng một quả bom sắp phát nổ.

Khoảng 875 hành khách đã được sơ tán khỏi phà. Không có thiết bị nổ nào được tìm thấy trong quá trình kiểm tra.

Chiếc phà này dự kiến ​​khởi hành đến đảo Rhodes, với các điểm dừng tại Syros, Patmos, Leros và Kos. Trên phà có 83 thành viên thủy thủ đoàn cùng 89 xe ô tô, 12 xe máy, 110 xe tải và 1 xe buýt nhỏ.

Vụ sơ tán này diễn ra sau khi một số chuyến bay chở khách trên khắp châu Âu cũng bị đe dọa đánh bom vào tuần trước, dẫn đến các tình huống như hạ cánh khẩn cấp, chuyển hướng bay, yêu cầu sự hộ tống của quân đội và tăng cường kiểm tra an ninh tại các sân bay ở nhiều quốc gia.