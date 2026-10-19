Bị đe dọa đánh bom, máy bay chở khách phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bulgaria

ANTD.VN - Chuyến bay của Hãng hàng không Austrian Airlines chở 57 người từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bulgaria sau khi bị đe dọa đánh bom.

Ảnh minh họa: AP

Theo thông báo từ Bộ Giao thông Vận tải Bulgaria, phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu OS82 của Austrian Airlines cho biết họ đã nhận được lời đe dọa đánh bom khi chiếc Airbus A320 này đang bay gần biên giới Romania vào ngày 18-10.

Các máy bay tiêm kích MiG-29 của Bulgaria đã được điều động để hộ tống phi cơ đến Sân bay Vasil Levski ở Sofia, Bulgaria. Toàn bộ 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã rời máy bay an toàn.

Người phát ngôn của Austrian Airlines, bà Anita Kiefer, nói rằng các hành khách sẽ được sắp xếp lên những chuyến bay khác sau khi cảnh sát hoàn tất việc kiểm tra máy bay nêu trên.

Sự việc xảy ra sau 2 vụ đe dọa đánh bom nhắm vào các chuyến bay của hãng Delta Air Lines giữa New York (Mỹ) và Tel Aviv vào ngày 13-10. Một chiếc máy bay đã được sơ tán và kiểm tra sau khi hạ cánh xuống Sân bay Ben Gurion, trong khi một chiếc khác bị giữ lại tại Sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York trước khi cất cánh. Cả hai trường hợp này đều được xác nhận an toàn sau khi các cuộc kiểm tra an ninh không phát hiện chất nổ nào.