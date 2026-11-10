Ông Trump đảo ngược lập trường, cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-11-2026 đã đặt nghi vấn về tính minh bạch của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, đảo ngược lập trường chỉ vài ngày sau khi chúc mừng chiến thắng của đảng Dân chủ và tuyên bố chấp nhận kết quả bầu cử.

Ông Trump bày tỏ nghi ngờ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Có ai thực sự tin cuộc bầu cử này là trung thực không?” và đặt câu hỏi vì sao các cuộc thăm dò dư luận lại sai lệch so với kết quả cuối cùng.

Ông Trump cũng cho rằng, số phiếu bầu sớm tại một số khu vực lớn đến mức khiến đảng Cộng hòa không còn cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cụ thể về hành vi gian lận hoặc sai phạm bầu cử.

Đây là lầu tiên ông Trump công khai thách thức tính hợp pháp của kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, đồng thời thắng cử tại nhiều địa bàn vốn được xem là thành trì của đảng Cộng hòa.

Chỉ một ngày trước đó, trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của CBS, ông Trump khẳng định đã chúc mừng đảng Dân chủ và sẵn sàng làm việc với đa số mới tại Quốc hội.

Trước đó, ông cũng nói với một số cơ quan truyền thông rằng ông “hoàn toàn chấp nhận” kết quả bầu cử.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích những phát biểu mới của ông Trump, cho rằng đây là sự quay trở lại với “chủ nghĩa phủ nhận bầu cử” và những cáo buộc không có cơ sở.

"Ông ấy có thể than vãn bao nhiêu tùy thích, nhưng không gì có thể ngăn cản sự thật không thể chối cãi là: Trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump sẽ phải đối mặt với đa số ghế lớn nhất của đảng Dân chủ tại Quốc hội trong nhiều thập kỷ qua, tất cả là vì ông ấy đã thất bại một cách chưa từng có tiền lệ” - ông Schumer viết trên X.

Các số liệu được Pew Research phân tích cho thấy, nhiều cuộc thăm dò trước bầu cử thực tế đã đánh giá thấp mức độ ủng hộ dành cho đảng Dân chủ ở phần lớn các cuộc đua vào vị trí thống đốc bang và Thượng viện Mỹ.