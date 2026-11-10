Nghị sĩ đảng Cộng hòa đề xuất luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth về cuộc chiến Iran

ANTD.VN - Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie đã công bố các điều khoản luận tội đối với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth về cuộc chiến của Mỹ với Iran, chỉ vài ngày sau khi đảng Cộng hòa chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Ngày 9-11, nghị sĩ Đảng Cộng hòa Thomas Massie đã đệ trình 8 điều khoản luận tội nhằm vào Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, cáo buộc ông phát động các hoạt động quân sự mà không được Quốc hội cho phép và lạm dụng quyền hạn trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Theo nội dung đệ trình, ông Hegseth bị cáo buộc đã tham gia hoặc chỉ đạo những chiến dịch quân sự mà không có sự phê chuẩn theo quy định của Quốc hội Mỹ, vi phạm các giới hạn hiến định liên quan đến quyền tuyên chiến.

"Bằng việc tiến hành các hành động thù địch ở Iran trong hơn 90 ngày mà không có sự cho phép của Quốc hội, ông Hegseth đã vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm" - ông Massie nói.

Các điều khoản luận tội cũng đề cập tới cáo buộc lạm quyền và vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng Quốc phòng.

"Những vi phạm của Bộ trưởng Hegseth không chỉ giới hạn ở cuộc chiến Iran. Ông ta còn lạm dụng chức vụ để phớt lờ các nghị quyết về quyền lực chiến tranh của Quốc hội, bắt cóc lãnh đạo nước ngoài và đe dọa, trả đũa những người chỉ trích" - ông Massie nói thêm.

Cuộc chiến Iran đang ngày càng trở nên không được lòng công chúng Mỹ. Một số thành viên đảng Cộng hòa đổ lỗi cho cuộc chiến này là nguyên nhân thất bại của đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Trước đó, Tổng thống Trump đã chỉ trích lời kêu gọi luận tội ông Hegseth của đảng Dân chủ. "Tôi nghĩ điều đó thật tồi tệ. Tất cả những gì họ làm là nói về việc luận tội tất cả mọi người", ông Trump nói trước báo giới.

Washington đang tranh cãi gay gắt về vai trò của Quốc hội trong việc phê chuẩn các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Nhiều nghị sĩ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thời gian qua cho rằng nhánh hành pháp đã mở rộng các chiến dịch quân sự mà không có sự chấp thuận đầy đủ từ cơ quan lập pháp.

Theo truyền thông, dự kiến ​​nghị quyết sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện ngay trong tuần này.

Nếu được Hạ viện thông qua, vụ việc sẽ được chuyển tới Thượng viện để tiến hành xét xử theo quy trình luận tội quy định trong Hiến pháp Mỹ.