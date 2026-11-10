Iran bảo vệ đề xuất đàm phán hòa bình trong 2 ngày sau khi Mỹ bác bỏ điều kiện

ANTD.VN - Iran lên tiếng bảo vệ đề xuất nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ chỉ trong vòng 2 ngày, cho rằng đây là phương án hợp lý nhất hiện nay, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ trích các điều kiện do Tehran đưa ra là "vô lý" và "khó chấp nhận".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 9-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đặt câu hỏi liệu việc Tehran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, chấm dứt phong tỏa trên biển và kết thúc xung đột trên mọi mặt trận trước khi đàm phán có phải là điều không hợp lý hay không.

Theo giới chức Iran, đề xuất mới đã rút ngắn đáng kể thời gian khởi động lại đối thoại so với kế hoạch 7 ngày được Tehran đưa ra trước đó.

Đổi lại, Washington sẽ phải đáp ứng một số điều kiện then chốt, bao gồm ngừng các hoạt động quân sự, nới lỏng hoặc dỡ bỏ lệnh phong tỏa và miễn trừ một số biện pháp trừng phạt.

Các nỗ lực hòa giải do Qatar và Pakistan thúc đẩy vẫn đang được duy trì.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, các nhà trung gian đã đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và tái khởi động tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington, song hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng về các điều kiện tiên quyết.

Ông Baghaei cũng bác bỏ chiến lược gia tăng sức ép của Mỹ đối với Iran, trong đó có việc thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm hạn chế các hoạt động thương mại đường bộ của Tehran.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đây chỉ là động thái mang tính chính trị sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.