Huyền thoại judo Teddy Riner bất ngờ tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp

ANTD.VN - Teddy Riner, vận động viên judo giàu thành tích nhất lịch sử nước Pháp với 5 HCV Olympic và 11 chức vô địch thế giới, ngày 9-11 bất ngờ tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027.

Teddy Riner tuyên bố chính thức tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống Pháp

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, vận động viên 37 tuổi khẳng định: "Tôi là Teddy Riner và hôm nay tôi trực tiếp nói với các bạn rằng tôi là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027".

Ông Riner cho biết, ông không đứng về phe cánh tả hay cánh hữu mà muốn trở thành "một tổng thống có khả năng đoàn kết người dân".

Theo ông, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là cảm giác bi quan và mất niềm tin đang gia tăng trong xã hội Pháp.

Tổng thống Emmanuel Macron hoan nghênh quyết định tranh cử bất ngờ của ông Riner.

Ông Macron nói rằng ông rất vui khi "nhà vô địch vĩ đại" này quyết định tham gia tranh cử tổng thống, đóng góp niềm tin, ý tưởng, tài năng của mình, và điều này chỉ mang lại lợi ích cho đất nước.

Ngôi sao judo này bước vào cuộc đua trong lúc chính trường Pháp đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt trước cuộc bầu cử năm 2027.

Các cuộc thăm dò hiện cho thấy lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen là một trong những ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua tìm người kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron.

Riner từ lâu là một trong những nhân vật được yêu mến nhất tại Pháp.

Riner khẳng định chưa có ý định kết thúc sự nghiệp thể thao. Thậm chí, nhà vô địch Olympic cho biết nếu đắc cử tổng thống, ông vẫn muốn hướng tới mục tiêu giành thêm một huy chương vàng cá nhân tại Olympic Los Angeles 2028, "nếu công việc cho phép và người dân Pháp đồng ý".

Ông Riner dự định sẽ nhanh chóng khởi động chiến dịch tranh cử với nguồn tài chính từ các khoản quyên góp cũng như từ tiền của cá nhân ông.

Riner đã giành huy chương vàng hạng nặng tại Thế vận hội năm 2012, 2016 và 2024, huy chương vàng đồng đội hỗn hợp tại Thế vận hội năm 2020 và 2024. Ông cũng đã giành được 11 danh hiệu vô địch thế giới.