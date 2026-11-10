Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran 'về cơ bản đã kết thúc'

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-11 khẳng định cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran về mặt quân sự "cơ bản đã kết thúc", sau cuộc gặp với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ngày 9-11-2026

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Trump cho biết đang xuất hiện "động lực tích cực" hướng tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng với Iran.

Tổng thống Mỹ nhận định việc tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự hiện "không thực sự cần thiết", đồng thời cho rằng khả năng Washington nối lại các đòn không kích là "khá thấp".

"Iran về mặt quân sự thực chất đã xong rồi. Chúng ta chỉ đang duy trì nguyên trạng, và làm điều đó thực sự là theo yêu cầu của các nước láng giềng của họ" - ông Trump nói.

Khi các phóng viên hỏi "Tại sao không tuyên bố chấm dứt xung đột và kết thúc mọi chuyện?", ông Trump nói rằng, việc Mỹ tiếp tục phong tỏa là vấn đề an ninh khu vực.

Ông cũng kêu gọi một “giải pháp dài hạn”, thay vì giải pháp ngắn hạn. “Chúng ta có một số đồng minh tuyệt vời ở đó, và chúng ta phải đảm bảo rằng họ không bị tổn hại" - ông Trump nói.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Al Thani diễn ra khi Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Qatar cho biết hai bên đã có các cuộc thảo luận tích cực về tình hình khu vực, tiến trình đàm phán Mỹ - Iran và những nỗ lực hướng tới hòa bình.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Mỹ vẫn duy trì các biện pháp gây sức ép hiện nay đối với Iran, bao gồm phong tỏa hàng hải và chiến dịch "Iron Gate" mới nhằm hạn chế các tuyến thương mại đường bộ và qua khu vực Biển Caspi.

Ông cho biết nhiều quốc gia vùng Vịnh như Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Kuwait đều ủng hộ việc duy trì hiện trạng thay vì để xung đột tiếp tục leo thang.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh Washington vẫn sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự nếu tình hình thay đổi. Ông tuyên bố Mỹ đang trong trạng thái "sẵn sàng hành động" và tiếp tục khẳng định quan điểm không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Các quan chức Iran bác bỏ những phát biểu của ông Trump, cho rằng đây chỉ là thông điệp nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Iran tiếp tục khẳng định sẽ không có thỏa thuận hòa bình nếu Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa, giải phóng các tài sản bị đóng băng và nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

"Cuộc chiến với Iran đã làm chính phủ Mỹ kiệt quệ. Nhưng Washington vẫn vùng vẫy như một con bạc tuyệt vọng" - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nói. "Hãy nhận thua đi. Đừng tạo ra tin giả về các cuộc đàm phán tưởng tượng nữa".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã kêu gọi chấm dứt tình trạng "không phải chiến tranh cũng không phải hòa bình" hiện tại.

Ông Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đàm phán thêm nhưng sẽ không bị ép buộc. "Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước vũ lực và sự bắt nạt" - ông nói.