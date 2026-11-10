Nga, Mỹ và Ukraine nêu các ưu tiên trước thềm đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi

ANTD.VN - Ông Jared Kushner, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết Mỹ dự định thảo luận các thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất) trong tuần này.

Các Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff. Ảnh: NurPhoto/Getty Images

Ông Kushner, con rể của Tổng thống Trump, sẽ cùng một Đặc phái viên khác của Mỹ là ông Steve Witkoff tới Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) để làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vào ngày 10 và 11-11. Đây là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay.

“Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, nhằm mang lại hòa bình lâu dài và tạo điều kiện cho một Ukraine có chủ quyền, an toàn và thịnh vượng, trong một môi trường an ninh châu Âu ổn định hơn”, ông Kushner viết trên mạng xã hội X hôm 9-11.

Đặc phái viên này nói rằng Mỹ đang tập trung vào 4 vấn đề chính: chấm dứt xung đột, cung cấp “các bảo đảm an ninh hậu chiến đáng tin cậy”, xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế cho Ukraine, và giải quyết các vấn đề nhân đạo. Ông Kushner cho biết thêm, Washington cũng đang tìm cách cải thiện các thỏa thuận an ninh hiện có tại châu Âu, đồng thời “xác định những điểm mà các cơ chế hiện tại còn thiếu sót”.

Phát biểu tại buổi họp báo ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hoan nghênh quyết định của các nhà đàm phán Mỹ trong việc ưu tiên an ninh tập thể. Moscow đã nhiều lần kêu gọi một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Ukraine, trong đó bao gồm các bảo đảm an ninh cho cả hai quốc gia.

Ông Lavrov cho biết phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán tại Abu Dhabi sẽ bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov - người có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và các cuộc đàm phán liên quan đến NATO cũng như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Về phía Ukraine, ông Kirill Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết các nhà đàm phán nước này sẽ “dành sự quan tâm đáng kể đến khía cạnh nhân đạo”, bao gồm các nỗ lực đẩy nhanh quá trình trao đổi tù binh.

Trong những tuần gần đây, các đối tác châu Âu của Ukraine đã nỗ lực tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian. Lãnh đạo Phần Lan và Na Uy đã phá vỡ chính sách duy trì liên lạc ở mức tối thiểu với Moscow của châu Âu bằng cách điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng trước, làm dấy lên cuộc tranh luận về vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán này.

Một số ý kiến ​​đặt câu hỏi về sự cần thiết của các cuộc đàm phán; trong đó, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho biết, trước tiên khối này muốn “thấy một dấu hiệu thiện chí từ phía Nga”. Ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, nói rằng phái đoàn Ukraine sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ tại Abu Dhabi với các đại diện từ Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Italy, Liên minh châu Âu (EU) và NATO. “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo châu Âu trở thành một phần trong tiến trình ngoại giao này”, ông Umerov viết trên mạng xã hội X.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Kushner bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mở đường cho việc thiết lập “sự tương tác trực tiếp giữa Nga và các đối tác châu Âu của chúng ta về những thỏa thuận an ninh rộng lớn hơn, vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến họ”.

Nga từng cáo buộc EU và Vương quốc Anh phá hoại các nỗ lực hòa bình trước đây, bao gồm các cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2022, đồng thời vẫn bày tỏ hoài nghi về đóng góp thực chất mà châu Âu có thể mang lại cho các cuộc đàm phán trong tương lai. “Điều quan trọng không phải châu Âu muốn gì, mà họ thực sự có thể mang lại giá trị gia tăng nào trên bàn đàm phán”, ông Lavrov phát biểu vào cuối tháng trước.

Trong một diễn biến khác, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya, ngày 9-11 cho biết Nga không có ý định đồng ý với việc đóng băng xung đột tại Ukraine, bởi lẽ một giải pháp hòa bình phải giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc đóng băng xung đột - điều vốn chỉ khiến các mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh của chúng tôi tiếp tục tồn tại, đồng thời tạo điều kiện cho một đợt leo thang mới”, ông Nebenzya phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Ukraine, vốn được triệu tập theo sáng kiến ​​của các nước phương Tây.