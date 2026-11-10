Hơn 700.000 cuộc tấn công mạng nhắm vào ngành ngân hàng Indonesia

ANTD.VN - Báo cáo mới từ Fortinet cho thấy hàng triệu cuộc tấn công mạng đang đe dọa Indonesia, phần lớn nhắm vào lĩnh vực ngân hàng.

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Theo dữ liệu từ Threatmap trên trang web của tập đoàn an ninh mạng của Mỹ Fortinet, tính đến 8h ngày 9-11, có 1,6 triệu cuộc tấn công mạng tại Indonesia đã bị chặn trong 24 giờ qua, với khoảng 19 cuộc tấn công được phát hiện mỗi giây.

Dữ liệu cho thấy ngành ngân hàng là ngành bị nhắm mục tiêu nhiều nhất, với khoảng 761.000 mối đe dọa được phát hiện.

Tiếp theo là ngành công nghệ với 386.000 mối đe dọa được phát hiện, cơ quan chính phủ với 121.000, ngành giáo dục với 48.000, sản xuất với 42.000 và viễn thông với 18.000 cuộc.

Các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào lĩnh vực tài chính và hệ thống của các cơ quan chính phủ, những khu vực được xem là hạ tầng quan trọng trong khi Indonesia đang đẩy mạnh số hóa nền kinh tế và dịch vụ công.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, phần lớn các cuộc tấn công đã được phát hiện và ngăn chặn.

Chuyên gia an ninh mạng Alfons Tanujaya nhấn mạnh rằng, các con số này thể hiện số lượng các cuộc tấn công đã bị phát hiện và chặn đứng, chứ không phải số lượng hệ thống bị xâm nhập thành công.

"Giống như camera giám sát trong khu dân cư ghi lại đối tượng xấu cố gắng mở cổng. Hàng trăm nghìn lần cố mở được ghi lại, nhưng điều đó không có nghĩa là hàng trăm nghìn ngôi nhà đã bị trộm" - ông Alfons nói.

Giới chức Indonesia cho biết dữ liệu thuế và các nền tảng quản lý công trực tuyến nằm trong nhóm mục tiêu có mức độ rủi ro cao.

Thông tin được công bố sau khi xuất hiện các đồn đoán về khả năng hệ thống quản lý thuế Coretax bị xâm nhập. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế Indonesia bác bỏ các thông tin này và khẳng định hệ thống vẫn vận hành bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu mất an toàn dữ liệu.

Indonesia đang tăng tốc chương trình chuyển đổi số quốc gia, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến và hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, tài chính.

Quá trình này giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ bị tội phạm mạng nhắm tới.

Chính phủ Indonesia đã kêu gọi các ngân hàng và tổ chức tài chính tăng cường các biện pháp bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin, rà soát lỗ hổng bảo mật và nâng cao năng lực ứng phó trước các hình thức tấn công ngày càng tinh vi.