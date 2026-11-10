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Ô tô lao xuống hồ lúc sáng sớm, ít nhất 10 người tử vong thương tâm

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Ít nhất 10 người tử vong sau khi một chiếc ô tô lao xuống hồ tại Barra Mansa thuộc bang Rio de Janeiro của Brazil.

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Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: News.az

Tân Hoa Xã cho biết, theo thông tin từ cảnh sát địa phương hôm 8-11, một người qua đường đã phát hiện chiếc xe bị lật dưới hồ và báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hỏa đã trục vớt được 10 thi thể từ dưới nước, trong đó có 4 trẻ em; tất cả đều là những người có mặt trên cùng chiếc xe đó.

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn được cho là đã xảy ra vào lúc sáng sớm. Họ cũng lưu ý rằng đoạn đường này không có hệ thống chiếu sáng công cộng và không tìm thấy camera giám sát nào ở gần đó.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Theo News.az

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#tai nạn giao thông #Brazil #ô tô lao xuống hồ

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