Hàng loạt chuyến bay và tàu du lịch tại châu Âu bị đe dọa đánh bom

ANTD.VN - Ít nhất 7 chuyến bay và một tàu du lịch tại châu Âu đã nhận được thông báo đe dọa đánh bom trong ngày 3-11, buộc lực lượng chức năng triển khai các biện pháp an ninh khẩn cấp.

Lực lượng an ninh Tây Ban Nha với chó nghiệp vụ kiểm tra máy bay Ryanair từ Manchester tại sân bay Murcia, ngày 3-11-2026

Các vụ việc ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay tới Warsaw - Ba Lan, Sofia - Bulgaria, Rome - Italy và Murcia - Tây Ban Nha.

Tại Ba Lan, chuyến bay của hãng LOT Polish Airlines từ sân bay Heathrow ở London, Anh tới sân bay Chopin ở Warsaw phải chuyển hướng sang sân bay Modlin sau khi nhận được cảnh báo có bom.

Chiếc Boeing 737 MAX chở 181 người đã hạ cánh an toàn. Sân bay Modlin phải tạm ngừng hoạt động để lực lượng an ninh kiểm tra máy bay, song không phát hiện vật liệu nổ.

Cùng ngày, một máy bay của Scandinavian Airlines trên hành trình từ Copenhagen, Đan Mạch tới Warsaw cũng nhận được lời đe dọa.

Máy bay vẫn hạ cánh theo kế hoạch tại sân bay Chopin, hành khách được đưa xuống để lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Một đường băng tạm thời đóng cửa nhưng hoạt động chung của sân bay không bị gián đoạn trong thời gian dài.

Tại Italy, hai chuyến bay của Ryanair từ Lisbon, Bồ Đào Nha và Dublin, Ireland tới sân bay Fiumicino ở Rome bị đe dọa đánh bom.

Không quân Italy đã điều 2 tiêm kích Eurofighter lên hộ tống chuyến bay FR9611 từ Dublin cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn. Kết quả kiểm tra hành khách, hành lý và khoang máy bay đều không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ở Tây Ban Nha, nhà chức trách kích hoạt quy trình khẩn cấp sau khi một chuyến bay Ryanair từ Manchester, Anh tới Murcia nhận được cảnh báo có bom.

Máy bay hạ cánh an toàn, sau đó được chó nghiệp vụ và chuyên gia rà phá bom mìn kiểm tra. Cảnh báo được xác định là giả và sân bay đã hoạt động trở lại.

Các chuyến bay tới Sofia cũng trở thành mục tiêu. Một máy bay Wizz Air từ Bergamo, Italy chở 176 hành khách và một chuyến Ryanair từ Dublin chở 185 người, đều bị kiểm tra sau khi hạ cánh. Nhà chức trách cho biết không thiết bị nổ nào được tìm thấy.

Trước đó một ngày, chuyến bay Wizz Air từ London tới Sofia phải chuyển hướng sang Budapest, Hungary sau khi nhận lời đe dọa tương tự.

Tàu du lịch Crown Iris treo cờ Panama cũng bị đe dọa khi đang neo tại đảo Syros của Hy Lạp để chuẩn bị tới Haifa, Israel.

Khoảng 1.500 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn được sơ tán. Chó nghiệp vụ và thợ lặn kiểm tra con tàu sau thông tin cho rằng một thiết bị nổ được gắn vào thân tàu. Kết quả kiểm tra không phát hiện bom và tàu được phép tiếp tục hành trình.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm. Nhà chức trách các nước cũng chưa xác định người gửi những lời đe dọa hoặc kết luận các vụ việc có liên quan với nhau hay không.