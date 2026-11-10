Ông Trump có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-11 cho biết nhiều khả năng ông sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong các ngày 18, 19-11 tới.

Tổng thống Trump phát biểu trước giới truyền thông tại Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump ở West Palm Beach, Florida, ngày 9-11-2026

Phát biểu với báo giới trước khi trở về Washington, ông Trump cho biết cuộc gặp ba bên, nếu diễn ra, sẽ tập trung vào nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, trong đó có kiểm soát vũ khí hạt nhân và nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran.

"Tôi sẽ đến Trung Quốc. Tôi nghĩ một trong những cuộc gặp gỡ sẽ là cuộc gặp với Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, và điều đó sẽ rất thú vị” - ông Trump nói.

“Chúng tôi sẽ thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm phi hạt nhân hóa. Chúng tôi cũng đang cố gắng chấm dứt cuộc chiến với Iran”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, Điện Kremlin xác nhận một cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc đang được chuẩn bị.

Truyền thông cho biết Matxcơva cũng kỳ vọng diễn đàn này có thể tạo cơ hội trao đổi về các cuộc xung đột quốc tế lớn, trong đó có vấn đề Ukraine.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuần trước cũng xác nhận Bắc Kinh đang duy trì liên lạc với các bên liên quan về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ba nguyên thủ bên lề APEC.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga trong bối cảnh trật tự quốc tế đang chịu tác động từ nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc, từ xung đột Ukraine đến căng thẳng tại Trung Đông.