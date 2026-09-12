Hai tiêm kích Su-35S va vào nhau khi làm nhiệm vụ ở Kursk

ANTD.VN - Hai máy bay chiến đấu va chạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng Kursk. Nhà chức trách Nga đang làm rõ nguyên nhân.

Hai tiêm kích Su-35S của Nga đã va chạm trên không phận vùng Kursk hôm 7/9, khiến 1 phi công thiệt mạng. Hai máy bay được cho là đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động chiến đấu liên quan đến chiến trường Ukraine.

Các nhà chức trách đang làm rõ tình huống dẫn đến vụ va chạm, trong đó có khả năng liên quan đến quá trình phối hợp bay hoặc những yếu tố kỹ thuật. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa lên tiếng chính thức về sự việc trên.

Su-35S là biến thể hiện đại hóa sâu của dòng tiêm kích Su-27 Flanker, được thiết kế cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công các mục tiêu mặt đất. Máy bay có khả năng cơ động cao, được trang bị radar mảng pha quét điện tử thụ động cùng hệ thống vũ khí dẫn đường hiện đại.

Tiêm kích Su-35S

Trong cuộc xung đột tại Ukraine, Su-35S được Nga sử dụng cho nhiều nhiệm vụ, từ tuần tra chiến đấu, hộ tống máy bay tấn công đến tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu trên không. Dòng tiêm kích này được cho là đã tham gia nhiều cuộc không chiến với máy bay Ukraine kể từ năm 2022.

Tổn thất của Su-35S được đánh giá là tương đối thấp so với một số dòng máy bay chiến đấu khác của Nga. Tuy nhiên, việc 2 chiếc cùng va chạm trên không cho thấy những rủi ro vẫn tồn tại trong các nhiệm vụ tác chiến có cường độ cao.

Tiêm kích Su-35S

Cuối tháng 8, một chiếc Su-35S được cho là đã thực hiện nhiệm vụ sâu trong khu vực do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Sumy, trước khi phóng tên lửa dẫn đường Kh-59/69 về phía thành phố Sumy. Hoạt động này được đánh giá là khác với cách Nga thường sử dụng dòng tiêm kích này trong phần lớn thời gian xung đột.

Nga hiện tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất và bàn giao Su-35S cho lực lượng không quân. Dòng máy bay này cùng Su-30SM2, Su-34M và Su-57 là những chương trình tiêm kích chủ lực đang được nước này phát triển hoặc mua sắm.

Dù được sử dụng thường xuyên tại chiến trường Ukraine, Su-35S vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân Nga. Vụ va chạm tại Kursk một lần nữa cho thấy những thách thức về an toàn bay và phối hợp tác chiến đối với các phi đội tiêm kích hoạt động trong môi trường chiến đấu phức tạp.