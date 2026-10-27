Hơn 77 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

ANTD.VN - Tối ngày 26/10/2026, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình "Chung tay Vì người nghèo và an sinh xã hội" năm 2026. Ngay tại sự kiện, ban tổ chức đã tiếp nhận đăng kí ủng hộ lên tới hơn 77 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, trong những năm qua, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Thủ đô đặc biệt quan tâm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác vận động, hỗ trợ người nghèo trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đến nay, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời khẳng định vai trò của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng trong chăm lo đời sống nhân dân.

Tại chương trình phát động, quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội đã nhận đăng ký ủng hộ của 160 tập thể, cá nhân với tổng số tiền hơn 77 tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã ủng hộ 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.Số kinh phí này được trích từ Quỹ Phồn Vinh do Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nguyễn Thị Mai Phương sáng lập và tài trợ.Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành khẳng định, trách nhiệm xã hội luôn là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Phương Anh – Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Á Đại Thành đại diện trao ủng hộ 1 tỷ đồng

“Hằng năm, thông qua Quỹ Phồn Vinh, Tân Á Đại Thành hỗ trợ rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân các vùng hạn mặn, giúp các gia đình ổn định cuộc sống sau thiên tai, tiếp sức cho trẻ em trở lại trường và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong nội bộ tập đoàn. Kinh phí đóng góp cho chương trình hôm nay cũng đến từ Quỹ này. Chúng tôi mong mỗi sự sẻ chia không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn, mà còn tiếp thêm niềm tin và điều kiện để họ vững vàng bước tiếp.”, bà Nguyễn Phương Anh bày tỏ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tuyên dương, tri ân các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội của Thủ đô trong suốt năm qua. Đồng thời, Ban Tổ chức trao hỗ trợ sinh kế thông qua đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam của 30 xã, phường có hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sự thành công của chương trình "Chung tay Vì người nghèo và an sinh xã hội" năm 2026 một lần nữa khẳng định sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tấm lòng vàng được trao đi trong đêm phát động sẽ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo vững tin, nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định và ấm no hơn.