ANTD.VN - Từ 00h00 ngày 23/11/2026, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức mở đăng ký ba đuôi tên miền quốc gia mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn.

Thêm nhiều tên miền cấp 3 ".vn" được đăng ký mới

Chỉ trong 60 phút đầu tiên, đã có 522 tên miền được đăng ký thành công, trong đó riêng .ap.vn ghi nhận hơn 400 tên miền, cho thấy sức hút của các không gian định danh số mới.

Ba đuôi tên miền được phát triển theo nhu cầu của từng lĩnh vực: .ad.vn dành cho quảng cáo, truyền thông và xây dựng thương hiệu; .on.vn phục vụ kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử; .ap.vn hướng tới phát triển ứng dụng, phần mềm và các sản phẩm công nghệ số.

Đáng chú ý, nhiều tên miền ngắn, dễ nhớ như ai.ap.vn, shop.on.vn, bds.ad.vn đã nhanh chóng được đăng ký. Một số website cũng được đưa vào hoạt động ngay sau khi cấp, cho thấy nhu cầu khai thác tên miền thực chất của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Việc mở rộng không gian tên miền quốc gia “.vn” không chỉ tạo thêm cơ hội xây dựng, bảo vệ thương hiệu trên Internet mà còn thúc đẩy phát triển ứng dụng, dịch vụ số, thương mại điện tử, góp phần phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.