ANTD.VN -Bộ Xây dựng và Cục Hàng không đều thống nhất chưa xem xét điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay.

Giá vé phân khúc thấp có xu hướng giảm đi

Trong giai đoạn kể từ ngày 1/1/2025 đến nay, trên cơ sở báo cáo của các hãng hàng không, thông tin kê khai giá Cục Hàng không Việt Nam nhận được và thông tin ghi nhận tại các trang thông tin điện tử của các hãng hàng không, công tác niêm yết, kê khai giá được các hãng hàng không duy trì thực hiện ổn định, đảm bảo giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa không vượt mức tối đa quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá vé bình quân trên các đường bay Hà Nội-TP.HCM, Hà Nội-Đà Nẵng và TP.HCM-Đà Nẵng có xu hướng tăng trong quý II so với quý I, nhưng vẫn thấp hơn mức tối đa, dao động từ 43-69% mức tối đa quy định.

Về cơ cấu phân khúc giá vé hạng phổ thông cơ bản có sự dịch chuyển từ phân khúc thấp sang phân khúc trung bình và cao.

Tỷ lệ giá vé thuộc phân khúc trung bình tăng từ khoảng 22-32% trong quý I lên 41-47% trong quý II; phân khúc cao cũng tăng, từ 23-33% lên 30-36%. Ngược lại, phân khúc thấp giảm từ 38-48% xuống 22-28%.

Diễn biến này cho thấy trong quý II/2026, cơ cấu giá vé có xu hướng dịch chuyển từ phân khúc thấp sang các phân khúc trung bình và cao so với quý I/2026. Kết quả này phù hợp với xu hướng tăng của mức giá vé bình quân được ghi nhận trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, mức giá tối đa hiện hành vẫn còn dư địa để các hãng hàng không xây dựng và áp dụng mức giá vé phù hợp với tình hình thị trường và chi phí khai thác thực tế.

Bộ Xây dựng và Cục Hàng không thống nhất, chưa tăng giá vé máy bay hạng phổ thông nội địa

Mặt khác, Chính phủ đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc duy trì chính sách ưu đãi thuế đối với nhiên liệu bay.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất chưa xem xét điều chỉnh mức giá tối đa dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay. Cục sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu, tỷ giá, chi phí khai thác, kết quả sản xuất kinh doanh của các hãng và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa; trên cơ sở đó tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp và hành khách.

Chưa tăng giá vé

Liên quan đến vấn đề này, Vụ Vận tải và An toàn giao thông cho rằng việc xem xét điều chỉnh mức giá tối đa cần được đánh giá trên cơ sở tổng thể các yếu tố chi phí đầu vào, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hãng hàng không, mặt bằng giá vé thực tế và khả năng chi trả của hành khách.

Phía Bộ Xây dựng cũng thống nhất với đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam về việc chưa xem xét điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu Jet A-1, tỷ giá, các yếu tố chi phí khai thác, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hãng hàng không và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa; tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá vé, bảo đảm các hãng hàng không thực hiện đúng mức giá tối đa theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam chủ động đánh giá tác động của biến động chi phí đầu vào đến hoạt động vận tải hàng không, kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng phương án quản lý, điều hành giá phù hợp; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách, phù hợp với chủ trương điều hành giá của Chính phủ và quy định pháp luật.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc việc kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá vé bay, đảm bảo không vượt quá mức giá tối đa theo quy định, tránh tình trạng “tăng nhanh giảm chậm”.