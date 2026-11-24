ANTD.VN - Năm 2026, kế hoạch bố trí vốn cho dự án đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng là 13.847 tỷ đồng nhưng hết tháng 10/2026 các địa phương giải ngân được khoảng 1.999 tỷ đồng (đạt 14,4%), dự kiến từ nay đến hết năm 2026 giải ngân được khoảng 5.964 tỷ đồng (đạt 43%), số còn lại không giải ngân hết khoảng 7.883 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 2.529,58 ha, đi qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố.

Đến nay, diện tích đã thu hồi khoảng 515,01 ha (đạt 20,36%) và bàn giao khoảng 131 ha (đạt 5,18%), chủ yếu là đất nông nghiệp và đất công.

Bộ Xây dựng cho rằng, tiến độ thực hiện và bàn giao mặt bằng tại một số địa phương còn chậm, đồng thời công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026 cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án còn thấp (mới giải ngân được khoảng 1.999/13.847 tỷ đồng, đạt 14,43%).

Thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu đảm bảo các mốc tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất trụ sở cơ quan Nhà nước dôi dư và đất công trình công cộng trước ngày 31/12/2026; hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất ở, các khu tái định cư và phần diện tích còn lại và công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/6/2027.

Dự án đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng giải ngân quá chậm, không hết chỉ tiêu của năm 2026 do giải phóng mặt bằng chậm

Bộ Xây dựng cũng chỉ ra kế hoạch vốn bố trí năm 2026 cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án là 13.847 tỷ đồng, theo báo cáo của Ban QLDA Đường sắt (chủ đầu tư) và các địa phương, tới hết tháng 10/2026 các địa phương giải ngân được khoảng 1.999 tỷ đồng (đạt 14,4%), dự kiến từ nay đến hết năm 2026 giải ngân được khoảng 5.964 tỷ đồng (đạt 43%), số còn lại không giải ngân hết khoảng 7.883 tỷ đồng.

“Việc hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, do vậy Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung quyết liệt giải ngân tối đa số vốn đã được giao, đáp ứng theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ,” lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Đường sắt khẩn trương đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục lựa chọn tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật; chỉ đạo tư vấn ưu tiên xác định phạm vi chiếm dụng đất các hạng mục công trình còn lại của dự án (đường ngang, đường hoàn trả, bãi đổ thải, mỏ vật liệu...) để cắm mốc, bàn giao sớm cho địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu bãi đổ thải và mỏ vật liệu xây dựng khi triển khai thi công dự án.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc xác định quy mô, tổng mức đầu tư các khu tái định cư phải bảo đảm phù hợp nhu cầu tái định cư thực tế của dự án, tránh đầu tư quy mô quá lớn hoặc kéo dài tuyến đường giao thông không cần thiết làm tăng chi phí, dẫn đến giá đất tại nơi tái định cư cao, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Để tránh việc tái lấn chiếm đối với phần mặt bằng đã được các địa phương bàn giao, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương hỗ trợ, phối hợp với Ban QLDA Đường sắt bảo vệ phần mặt bằng đã bàn giao; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình tiếp nhận bàn giao mặt bằng, kịp thời báo cáo, làm việc với các địa phương trong trường hợp phát hiện tình trạng tái lấn chiếm.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối hành lang kinh tế Tây Bắc với cảng biển quốc tế Hải Phòng và kết nối liên vận quốc tế với Trung Quốc.

Dự án có chiều dài hơn 360 km, đi qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố. Tổng mức đầu tư gần 290.000 tỷ đồng, được khởi công vào cuối năm 2025.