Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

ANTD.VN - Ngày 21/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phát động triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Thăng Long - Hà Nội là nơi hun đúc và trao truyền những phẩm chất thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình qua nhiều thế hệ. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp đó, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Sự kiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW Nghị quyết số 02-NQ/T Nghị quyết số 02-NQ/T của Bộ Chính trị. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các xã, phường, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn thành phố.

Hội nghị phát động triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

Sau gần 10 năm triển khai quy tắc ứng xử của Thành phố, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào nếp sống của nhân dân. Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 đòi hỏi những việc làm cụ thể, gắn với bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, lấy giá trị cốt lõi “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” làm trung tâm.

Thực hiện mục tiêu đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 482/KH-SVHTT ngày 02/6/2026, Hướng dẫn số 682/HD-SVHTT ngày 12/8/2026 về bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm các mô hình và Kế hoạch số 119/KH-SVHTTDL ngày 21/9/2026 tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Đồng thời, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết thành phố cũng sẽ tiến hành triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”. Các mô hình nhằm đưa chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh vào từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng, gồm: Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa - Dòng họ văn minh - Khu dân cư nghĩa tình; Di tích, lễ hội văn minh - an toàn - hiện đại; Thư viện mở - không gian đọc thanh lịch; Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; Chợ văn minh - tiểu thương thân thiện; Công dân xanh - hội nhập - thanh lịch, văn minh.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại khai mạc

Điểm mới trong việc triển khai quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2026 là lượng hóa kết quả thực hiện thông qua bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể cho từng mô hình. Mỗi xã, phường lựa chọn từ 01 - 03 mô hình, tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Sở sẽ kiểm tra thực tế, làm căn cứ biểu dương các mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại Hội nghị tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Đến nay, 126/126 xã, phường cùng các cơ quan cấp Thành phố đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp với thực tiễn, thể hiện sự hưởng ứng tích cực trong triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đặc biệt, hội nghị có các hoạt động điểm nhấn như chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Nét đẹp từ những điều bình dị”; video clip giới thiệu 10 mô hình; phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” với hình thức dự thi bằng video ngắn; phát biểu hưởng ứng của đại diện địa phương; nghi thức phát động cùng không gian trưng bày, trải nghiệm và chụp ảnh tương tác với bộ nhận diện truyền thông.

Một số hoạt động điểm nhấn tại hội nghị

Thông qua Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mong muốn tạo chuyển biến từ tuyên truyền sang hành động cụ thể, khuyến khích các cấp, ngành và nhân dân cùng thực hiện những chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh. Qua đó, sự kiện góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô, xây dựng môi trường sống văn minh và phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, hiện đại.