HLV Park Hang-seo xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về bóng đá Thái Lan

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ Thái Lan sau phát biểu gây tranh cãi, trong cuộc họp báo sau trận Kanchanaburi FC hòa Nakhon Pathom United 1-1 ở vòng 3 Thai League 2.

Thông qua trang chủ Kanchanaburi FC, HLV Park Hang-seo thừa nhận những phát biểu của ông sau trận đấu đã gây ra sự khó chịu và phản ứng trái chiều từ người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

“Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể người hâm mộ bóng đá Thái Lan, vì bất kỳ sự phiền lòng hay cảm xúc tiêu cực nào nảy sinh từ cuộc phỏng vấn sau trận đấu vừa qua của tôi”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Park Hang-seo nói lời xin lỗi (Ảnh: Kanchanaburi FC)

Sự việc bắt nguồn từ trận đấu giữa Kanchanaburi FC và Nakhon Pathom United tại vòng 3 Thai League 2. Kanchanaburi FC bị đối thủ cầm hòa 1-1, trong đó HLV Park Hang-seo cho rằng bàn thắng của Nakhon Pathom được thực hiện trong tình huống có hai cầu thủ việt vị, nhưng vẫn được trọng tài công nhận.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV trưởng Kanchanaburi FC đã liên hệ quyết định của trọng tài với thành tích đối đầu giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam thời gian qua. Phát biểu này sau đó tạo ra nhiều tranh luận trong dư luận Thái Lan.

Sau khi nhận được phản ứng từ người hâm mộ, ông Park giải thích rằng mục đích của ông là nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác trọng tài ở Thái: “Mục đích của tôi đơn giản chỉ là phản ánh mong muốn nâng cao chất lượng công tác trọng tài, xây dựng một môi trường thi đấu công bằng, với mong muốn cùng nhau phát triển và đưa bóng đá Thái Lan tiến xa”.

HLV Park Hang-seo khẳng định ông không có ý định coi thường đội tuyển quốc gia, nền bóng đá hay các cầu thủ Thái Lan. Nhà cầm quân này cũng cho rằng ông không muốn tạo thêm mâu thuẫn hoặc tranh cãi thông qua việc so sánh bóng đá Thái Lan với một quốc gia khác.

Tuy nhiên, Park Hang-seo thừa nhận việc đưa thành tích đối đầu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam vào phát biểu đã khiến một bộ phận người hâm mộ cảm thấy không thoải mái, nhất là khi ai cũng biết ông từng rất thành công cùng ĐT Việt Nam.

“Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng việc so sánh giữa đội tuyển quốc gia Thái Lan và Việt Nam có thể đã gây ra sự khó chịu, thất vọng và làm tổn thương tình cảm của những người hâm mộ yêu mến và ủng hộ bóng đá Thái Lan. Vì vậy, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người về sự việc này”, ông nói.