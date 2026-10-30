Hé lộ hình ảnh sân vận động mới của Milan và Inter

ANTD.VN - AC Milan và Inter Milan vừa công bố những hình ảnh mới nhất của Dự án cải tạo sân San Siro. Dự án đánh dấu lần tu sửa lớn đầu tiên kể từ sau World Cup 1990.

Dự kiến, sân vận động lâu đời này sẽ bắt đầu quá trình cải tạo từ năm 2028, chuẩn bị đăng cai Euro 2032. Sau khi tu sửa, sân sẽ mang tên mới là sân vận động Generali, đồng thời có sức chứa lên tới 71.500 người.

Dự án do Foster + Partners và MANICA đảm nhận thiết kế lấy cảm hứng từ di sản kiến trúc và văn hóa của thành phố Milan.

AC Milan và Inter công bố dự án cải tạo sân San Siro (Ảnh: AC Milan)

Theo như những gì được chia sẻ trên website của hai CLB, điểm nhấn cốt lõi trong thiết kế là một cấu trúc đầy ấn tượng, với nhịp điệu mạnh mẽ gợi nhớ đến di sản kỹ thuật của Ý cũng như nghệ thuật chế tác tinh xảo của nhà thờ Duomo di Milano.

Hệ khung bê tông hình chữ X trải dài từ các hàng cột thông gió tự nhiên, xuyên qua mặt đứng công trình và vươn lên để nâng đỡ phần mái – chi tiết định hình nên diện mạo của sân vận động. Phía trên cao, phần mái với độ cong kép độc đáo tạo nên đường nét đặc trưng cho công trình.

Hai câu lạc bộ cũng cho biết, sân vận động này là tâm điểm của một dự án tái thiết đô thị quy mô lớn hơn với diện tích 281.000 mét vuông. Dự kiến công trình sẽ biến khu vực xung quanh thành một đô thị sôi động, nhộn nhịp, đồng thời tích hợp các không gian công cộng mới, mảng xanh, cùng các địa điểm vui chơi giải trí và mua sắm vào cấu trúc chung của thành phố Milan.

Sân vận động mới được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới của thành phố Milan (Ảnh: AC Milan)

Dự án là thành quả từ nhiều năm vận động của 2 câu lạc bộ, sau những gì đã đạt được trong thỏa thuận với phía thành phố vào năm 2025, đặt nền móng cho việc chuyển đổi khu vực San Siro, bao gồm sân vận động và các vùng phụ cận.

Còn theo như tờ Gazzetta Dello Sport đưa tin, các cầu thủ từ cả Inter và Milan đều có mặt tại sự kiện công bố sân vận động mới, diễn ra tại lâu đài Sforza. Tờ báo này nhận xét dự án là “một công trình thanh lịch, hiện đại và mang đậm dấu ấn công nghệ cao”.

Gazzetta cũng cho biết, thỏa thuận giữa công ty Generali và các câu lạc bộ được cho là có trị giá khoảng 650 triệu euro trong vòng 20 năm, liên quan tới quyền đặt tên sân vận động mới.