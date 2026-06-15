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Tổng thống Mỹ Donald Trump: Thỏa thuận hòa bình với Iran ‘đã hoàn tất’

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Mai Phương

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thỏa thuận hòa bình với Iran “đã hoàn tất”, báo hiệu việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Do đó, tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz mà không thu phí, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Tàu thuyền trên thế giới, hãy khởi động động cơ. Hãy để dầu chảy!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cho biết cả hai bên “đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm ở Lebanon”. Ông Sharif nói thêm rằng thỏa thuận sẽ được ký kết chính thức vào ngày 19-6 tại Thụy Sĩ.

Trước đó, Mỹ và Iran cho hay, một bản ghi nhớ về cơ bản đã được hoàn thiện. Theo Tehran, văn kiện này sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh và mở cửa trở lại eo biển Hormuz, trong khi chương trình hạt nhân của Iran sẽ được giải quyết trong các cuộc đàm phán riêng biệt trong vòng 60 ngày kể từ khi ký kết.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã có một số cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó ông yêu cầu Israel ngừng các cuộc không kích ở Lebanon. Trước đó, Iran đe dọa sẽ tạm ngừng các cuộc đàm phán nếu chiến dịch của Israel không chấm dứt.

Theo RT

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Từ khóa:

#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Thỏa thuận hòa bình #Xung đột Mỹ-Iran

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