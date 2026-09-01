Hàng trăm người mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện sau thảm họa lũ quét Nepal

ANTD.VN - Lực lượng cứu hộ Nepal đang chạy đua với thời gian để giải cứu hàng trăm công nhân được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm thuộc nhiều dự án thủy điện bị chôn vùi sau trận lũ quét thảm khốc tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Nỗi đau của người mẹ mất con trai trong thảm họa lũ quét ở Nepal

Theo số liệu mới nhất, tổng số người tử vong tại Nepal và Trung Quốc đã vượt 950 người, trong khi hơn 4.400 người vẫn mất tích. Riêng tại Nepal, giới chức thống kê 939 người thiệt mạng và gần 4.000 người mất tích, bao gồm hàng trăm người nước ngoài.

Hiệp hội Các nhà sản xuất điện độc lập Nepal (IPPAN) cho biết ít nhất 900 công nhân tại 12 dự án thủy điện ở các huyện Rasuwa và Nuwakot hiện chưa được xác định tung tích.

Hàng trăm công nhân được cho là bị mắc kẹt dưới các đường hầm thủy điện

Trong số này, khoảng 500 người được cho là mắc kẹt trong các đường hầm dẫn nước của các nhà máy thủy điện sau khi lũ quét và bùn đất tràn vào từ hôm 26-8.

Quân đội Nepal cho biết đã tìm thấy thêm 4 thi thể trong 3 đường hầm ngập bùn. Các đội cứu hộ đang huy động máy móc hạng nặng và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận những khu vực được cho là còn người sống sót.

Lực lượng cứu hộ dò tìm vị trí giải cứu công nhân mắc kẹt trong đường hầm

Ông Mohan Kumar Dangi, Chủ tịch IPPAN, cho biết một số công nhân đã kịp gọi điện cầu cứu khi thảm họa xảy ra, trong khi những người thoát ra ngoài cho biết nhiều đồng nghiệp vẫn còn mắc kẹt bên trong các đường hầm.

Tuy nhiên, từ những tín hiệu cấp cứu ban đầu đến nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa xác nhận được việc liên lạc trực tiếp với những người còn bị mắc kẹt.

Các chuyên gia nhận định cơ hội sống sót vẫn còn đối với những người đang ở trong các đường hầm lớn, vốn có kích thước đủ để xe tải di chuyển bên trong.

Cây cầu bắc qua sông Trishuli bị cuốn trôi sau thảm họa lũ quét

Một số khu vực được cho là đã được cung cấp oxy, song thời gian đang trở thành yếu tố quyết định khi những người mắc kẹt cần thực phẩm và nước uống để duy trì sự sống.

Tại dự án thủy điện Upper Trishuli-1, một trong những công trình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có tới 576 người mất tích, trong đó khoảng 300 người được cho là đang mắc kẹt trong hệ thống đường hầm.

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận một đường hầm khác thuộc dự án Trishuli-3, nơi nhiều công nhân được cho là còn bị vùi lấp.

Người dân tìm kiếm đồ đạc còn sót lại sau thảm họa

Ở phía Trung Quốc, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả tập trung vào việc khôi phục tuyến đường dẫn tới cửa khẩu Gyirong, một cửa khẩu quan trọng nối Tây Tạng với Nepal. Nhiều đoạn đường hiện vẫn bị ngập sâu từ 2-3m do nước lũ và mưa lớn kéo dài.

Thảm họa xảy ra sau khi một phần sông băng ở khu vực Himalaya sụp đổ, gây ra trận lũ bùn đất khổng lồ đổ xuống các thung lũng phía dưới.

Các nhà khoa học phân tích ảnh vệ tinh cho biết vụ sạt lở đá và băng có cường độ tương đương một trận động đất 5,2 độ richter, làm gia tăng đột ngột lưu lượng nước và bùn đất trên các con sông ở Nepal và Tây Tạng.

Đồ cứu trợ được phân phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở Nuwakot, Nepal

Liên hợp quốc cảnh báo hậu quả nhân đạo của thảm họa đang ngày càng nghiêm trọng. Khoảng 65.000 người hiện cần được hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch và điều kiện vệ sinh. Hơn 22.000 trẻ em cần được chăm sóc trong khi hàng nghìn phụ nữ mang thai và cho con bú đang cần hỗ trợ dinh dưỡng. Nhiều trường học bị phá hủy hoặc được trưng dụng làm nơi sơ tán cho người dân mất nhà cửa.

Nhà chức trách Nepal cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được triển khai suốt ngày đêm, song điều kiện địa hình hiểm trở, mưa lớn kéo dài và khối lượng bùn đất khổng lồ đang khiến nỗ lực tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng trở nên đặc biệt khó khăn.