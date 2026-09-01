Phát hiện người đàn ông Indonesia tử vong trên núi Phú Sĩ

ANTD.VN - Một người đàn ông Indonesia đã tử vong sau khi được phát hiện trên một tuyến đường mòn leo núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản.

Núi Phú Sĩ nằm cách Thủ đô Tokyo khoảng 100km về phía Tây Nam. Ảnh: AFP

Người đàn ông 57 tuổi đã tham gia tour leo núi hôm 29-8. Cảnh sát cho biết người này đến trạm số 5 vào khoảng 11h, nhưng không có mặt tại điểm hẹn sau giờ nghỉ trưa.

Được biết, đoàn leo núi đã tiếp tục hành trình mặc dù không có ông này. Những người leo núi sau đó đã phát hiện người đàn ông nêu trên trong tình trạng bất tỉnh, nằm úp mặt trên đường mòn ở trạm số 7 vào khoảng 17h chiều cùng ngày.

Nhân viên tại một nhà nghỉ trên núi đã được thông báo và đưa ông xuống trạm số 5. Sau đó, ông được đưa đến bệnh viện tại thị trấn Fujikawaguchiko và được xác nhận đã tử vong. Người này được cho là đã tử vong do bệnh tim.

Núi Phú Sĩ trên đảo Honshu là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, nằm cách Thủ đô Tokyo khoảng 100 km về phía Tây Nam. Ngọn núi có cấu trúc hình nón đối xứng đặc biệt và được phủ tuyết khoảng 5 tháng mỗi năm. Núi Phú Sĩ là biểu tượng của đất nước Nhật Bản và thường được nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới tới thăm khi đến nước này.