Thái Lan khởi động dự án thúc đẩy người dân sử dụng trí tuệ nhân tạo

ANTD.VN - Ngày 31-8, Thái Lan đã khởi động một dự án nhằm thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp quyền truy cập miễn phí trong một năm vào các mô hình trí tuệ nhân tạo cho tối đa 5 triệu công dân.

Chính phủ Thái Lan đã phân bổ khoảng 48 triệu USD cho dự án “TH-AI Passport”. Ảnh: NHK

Chính phủ Thái Lan đã phân bổ khoảng 48 triệu USD cho dự án “TH-AI Passport”. Đối tượng được sử dụng là người từ 15 tuổi trở lên. Khoảng 30 mô hình AI của 14 công ty được đưa vào chương trình này. Phần lớn là các mô hình AI của Mỹ và Trung Quốc.

Chính phủ Thái Lan cho biết khoảng 1,3 triệu người đã đăng ký trước để sử dụng dịch vụ này. Chính phủ hy vọng dự án sẽ thuyết phục thêm nhiều người sử dụng AI.

Theo dữ liệu của Viện Kinh tế AI của Microsoft, mức độ sử dụng công nghệ mới này tại Thái Lan vẫn thấp hơn mức trung bình toàn cầu. Viện này đã khảo sát hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ về số người sử dụng AI tạo sinh trong độ tuổi từ 15 đến 64. Báo cáo cho biết tỷ lệ sử dụng AI của Thái Lan đã tăng lên 12,4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 17,8%.

Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) có tỷ lệ sử dụng AI cao nhất thế giới với 70,1%, tiếp theo là Singapore với 63,4%, trong khi đó, Na Uy đứng thứ ba với 48,6%.