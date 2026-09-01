Hải quân Somalia và Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 14 tên cướp biển, giải cứu thành công tàu hàng

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Somalia cho biết, Hải quân Somalia và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 14 tên cướp biển trong chiến dịch giải cứu tàu hàng bị cướp ngoài khơi bờ biển Somalia.

Hải quân Somalia. Ảnh: AP

Tàu MV Latuf bị cướp biển bắt giữ vào ngày 17-8 tại vùng biển ngoài khơi Jifle thuộc vùng Nugaal, phía Đông Bắc Somalia. Theo Bộ này, lực lượng Somalia, phối hợp với Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, đã tiến hành chiến dịch kéo dài 10 ngày để giành lại quyền kiểm soát tàu. 4 chiếc thuyền do cướp biển sử dụng đã bị phá hủy trong chiến dịch.

Tàu MV Latuf treo cờ Cameroon sau đó đã được bàn giao cho lực lượng Somalia và tiếp tục hành trình. Dữ liệu của MarineTraffic cho thấy tàu này rời Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 7/2026 và hướng đến cảng Dar es Salaam của Tanzania.

Bình luận về chiến dịch giải cứu này, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Bộ Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Somalia-Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hỗ trợ phát triển năng lực chống khủng bố và cướp biển của Somalia trong khuôn khổ các thỏa thuận đã ký giữa hai nước”.

Somalia và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng và kinh tế kéo dài 10 năm vào năm 2024, theo đó Ankara sẽ giúp xây dựng, huấn luyện và trang bị cho Hải quân Somalia. Thỏa thuận này cũng bao gồm an ninh hàng hải và các nỗ lực chống cướp biển, đánh bắt cá bất hợp pháp dọc theo bờ biển Somalia.

Từ năm 2008 đến 2018, cướp biển Somalia đã gây rối loạn các tuyến đường thủy quan trọng trên thế giới, gây ra tình trạng hỗn loạn trên diện rộng. Sau một thời gian tương đối yên tĩnh, hoạt động cướp biển lại bắt đầu gia tăng trở lại. Tình trạng cướp biển ngoài khơi Somalia đạt đỉnh điểm vào năm 2011.

Hồi tháng 7 vừa qua, 7 tên cướp biển có vũ trang đã cướp tàu chở nhiên liệu và hóa chất MT Asana treo cờ Tanzania ở Vịnh Aden sau khi tàu rời cảng Mukalla của Yemen. Con tàu, với 20 thành viên thủy thủ đoàn trên boong, đang hướng đến Bosaso ở Somalia thì bị hải tặc tấn công và buộc nó phải di chuyển vào vùng biển Somalia gần Puntland.