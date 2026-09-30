Ham “việc nhẹ, lương cao” nhiều nạn nhân bị bán vào đường dây mua bán người

ANTD.VN - Ngày 30/9/2026, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke, hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Lào Cai và một số tỉnh, thành phố khác.

Đối tượng cầm đầu Đinh Quốc Hoàng

Cầm đầu đường dây là Đinh Quốc Hoàng (SN 1985), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi tại xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội.

Đáng chú ý, Đinh Quốc Hoàng từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và 1 tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo cơ quan Công an, Hoàng trực tiếp chỉ đạo đồng bọn thực hiện các hành vi phạm tội trong đường dây.

Xác định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến trẻ em, ban chuyên án dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Khoảng 20h05 ngày 20/9/2026, Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng Công an các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh karaoke và khu nuôi nhốt tiếp viên phục vụ hoạt động nhạy cảm.

Các đối tượng Nguyễn Bá Giang và Nguyễn Hà Thành

Tại TP Hà Nội, ban chuyên án kiểm tra hành chính 3 điểm kinh doanh karaoke, nuôi nhốt tiếp viên, giải cứu 34 nữ tiếp viên, trong đó có 12 trường hợp dưới 16 tuổi.

Lực lượng chức năng triệu tập 4 đối tượng, gồm: Đinh Quốc Hoàng (chủ mưu); Nguyễn Hà Thành (SN 1988), có 1 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” và 1 tiền sự; Nguyễn Bá Giang (SN 2002), trú tại phường Hòa Mạc, tỉnh Ninh Bình; Lừ Văn Tâm (SN 1999), trú tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hà Thành đảm nhận việc nuôi nhốt nhân viên, đưa đến phục vụ các quán karaoke ở khu vực xã Hòa Xá và địa bàn lân cận; Nguyễn Bá Giang nuôi nhốt nhân viên phục vụ các quán karaoke tại khu vực thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh (Hà Nội); Lừ Văn Tâm quản lý quán karaoke Kimochi do Hoàng làm chủ.

Các đối tượng Nguyễn Bá Quyết và Đặng Vũ Hải

Tại tỉnh Ninh Bình: Ban chuyên án kiểm tra hành chính quán karaoke “Quyết Tiến” giải cứu 7 nữ tiếp viên; đồng thời triệu tập Nguyễn Bá Quyết (SN 1993), trú tại xã Hòa Mạc, tỉnh Ninh Bình, chủ quán karaoke này.

Tại tỉnh Lào Cai: Ban chuyên án kiểm tra hành chính quán karaoke 68 giải cứu 5 nữ tiếp viên; triệu tập Đặng Vũ Hải (SN 1990), trú tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai, chủ cơ sở kinh doanh karaoke 68.

Tại tỉnh Phú Thọ: Ban chuyên án triệu tập Nguyễn Thị Tới (SN 1965), trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, chủ nhà nghỉ Việt Hà 2.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, gồm điện thoại di động và sổ sách ghi chép việc đưa, đón, thu tiền của nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Các đối tượng Nguyễn Thị Tới và Trần Văn Tình

Qua điều tra, xác định, từ năm 2025 đến nay, Đinh Quốc Hoàng cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ mua bán người dưới 16 tuổi.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã phối hợp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng gồm: Đinh Quốc Hoàng, Nguyễn Hà Thành, Nguyễn Bá Giang, Nguyễn Bá Quyết, Đặng Vũ Hải, Nguyễn Thị Tới, Lừ Văn Tâm và Trần Văn Tình về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo, thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các gia đình và nhà trường. Theo đó, cần tăng cường quan tâm, quản lý chặt chẽ con em, nhất là trẻ vị thành niên khi rời quê đi làm ăn xa; đồng thời, kịp thời báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bị lôi kéo, dụ dỗ.