Hà Nội: Phát hiện gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple, 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả mạo

ANTD.VN - Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, trong quý 3-2026, lực lượng chức năng phát hiện gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple, 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả mạo nhãn hiệu...

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thông tin đến báo chí

Tại hội nghị chuyên đề do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 2-10, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Chi cục thường xuyên chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi diễn biến cung - cầu, giá cả hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời chủ động kiểm tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý vụ việc.

Kết quả, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 4.201 vụ, với giá trị hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,4 tỷ đồng.

Trong số các vụ việc được xử lý, có 1.606 trường hợp hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.190 trường hợp hàng nhập lậu; 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 332 trường hợp vi phạm về giá; 208 trường hợp trong lĩnh vực thương mại điện tử và 6 trường hợp hàng giả…

Qua kiểm tra cho thấy các vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng. Phương thức vi phạm có sự thay đổi, không chỉ diễn ra tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống mà còn gắn với các kho hàng, điểm tập kết và hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội, livestream.

Đặc biệt, hàng hóa vi phạm trong nhiều trường hợp được chia nhỏ, vận chuyển và giao nhận qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu nguồn hàng và chủ thể vi phạm.

Ông Hùng dẫn ví dụ, trong quý 3-2026, lực lượng chức năng phát hiện gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple, trị giá theo giá niêm yết khoảng 880 triệu đồng; 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, trị giá hơn 427 triệu đồng.

Hay qua kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG tại các xã Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín, lực lượng chức năng phát hiện LPG giả cùng số lượng lớn tem chống hàng giả, màng co mang thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh gas... Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển Công an điều tra, xử lý.

Về diễn biến vi phạm gắn với môi trường số ngày càng gia tăng, ông Dương Mạnh Hùng cho biết, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối. Công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng nhận diện rủi ro, phát hiện sớm trên mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi.

Trong những tháng cuối năm 2026, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường thành phố dự kiến xây dựng 11 địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm, giao các Đội Quản lý thị trường tập trung nắm bắt tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, điện tử, điện gia dụng và hàng thiết yếu.

Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, mạng xã hội, an toàn thực phẩm, xăng dầu, thuốc lá và hàng hóa kinh doanh có điều kiện.