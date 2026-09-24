Hà Nội chuyển hơn 1.700 hiệu trưởng, hiệu phó làm giáo viên

ANTD.VN - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, sau sắp xếp trường học, thành phố còn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức và đã chuyển 1.710 cán bộ quản lí sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau sắp xếp, thành phố đã chuyển 1.710 cán bộ quản lí sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, sau sắp xếp Thành phố đã giảm từ 2.356 cơ sở giáo dục còn 1.097 cơ sở giáo dục, tương ứng 53,4%. Sau sắp xếp, các cơ sở xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách cấp học, phân hiệu, điểm trường, tổ chức quản trị hợp nhất về tổ chức, tài chính, tài sản, dữ liệu nhưng duy trì yêu cầu chuyên môn riêng theo cấp học và địa điểm.

Về bố trí đội ngũ, ngành Giáo dục sau sắp xếp đã cập nhật, rà soát theo từng cấp học, môn học và địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn còn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức. Sau sắp xếp, thành phố đã chuyển 1.710 cán bộ quản lí sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Đối với cán bộ quản lí, sau triển khai sắp xếp giảm từ 5.484 người còn 3.202 người, tương ứng 41,6%. Ngoài bố trí công tác ở các vị trí khác, Thành phố cũng đã giải quyết chính sách các trường hợp cán bộ quản lí nghỉ chế độ, theo nguyện vọng cá nhân đúng quy định.

Đánh giá cao kết quả này, Bộ GD-ĐT cho rằng việc hoàn thành thủ tục sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, giảm biên chế chưa phải là kết thúc một nhiệm vụ. Điều quan trọng hơn là phải có hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác quản lí và chất lượng dạy học làm thước đo. Vì vậy, cần phải tiếp tục theo dõi, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT yêu cầu ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, rà soát, thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện cho đội ngũ quản lí tiếp tục công tác.

Đối với triển khai dạy, học trong các nhà trường, không để buông lỏng công tác quản lí và không để ảnh hưởng đến nền nếp dạy, học của giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục.

Trong bối cảnh mới, mô hình lớn hơn, Thứ trưởng yêu cầu ngành Giáo dục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và cơ sở hạ tầng vào quản trị trường học, phải có những giải pháp cụ thể để cải thiện kết quả thực hiện, trong đó có việc cập nhật học bạ số, văn bằng số và triển khai cơ sở dữ liệu.