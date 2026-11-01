Hà Nội bắt đầu khảo sát gần 9.000 người dân để đo lường Chỉ số hạnh phúc, thông qua 50 tiêu chí

ANTD.VN - Trong quý IV/2026, thành phố Hà Nội tiến hành đo lường Chỉ số hạnh phúc của người dân đang sinh sống trên địa bàn, thông qua Bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí cụ thể, với khoảng gần 8.900 phiếu khảo sát…

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UBND TP Hà Nội vừa ban hành Bộ tiêu chí và Phương pháp khảo sát, đo lường Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Mục đích nhằm đo lường kết quả phát triển của Thủ đô Hà Nội từ góc nhìn của người dân, phản ánh mức độ người dân thực sự tiếp cận, thụ hưởng, an toàn, tin tưởng, tham gia và đánh giá chất lượng cuộc sống; làm cơ sở đề xuất giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô Hà Nội.

Bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí thuộc 05 trụ cột; mỗi trụ cột 10 tiêu chí. Nội dung các tiêu chí được giữ ổn định trong giai đoạn 2026-2030 để bảo đảm khả năng so sánh; việc điều chỉnh chỉ thực hiện khi có đủ căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn rõ ràng.

Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi, đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội; không giới hạn ở người có đăng ký thường trú.

Phạm vi và chu kỳ khảo sát trên toàn bộ 126 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Thời gian khảo sát, giai đoạn 2026 – 2030, khảo sát trực tiếp được thực hiện trong quý IV hằng năm.

Quy mô mẫu trực tiếp, năm 2026, dự kiến 8.860 phiếu hoàn thành, tương ứng khoảng 1‰ dân số Thủ đô Hà Nội. Từ năm 2027 đến năm 2030 tỷ lệ lấy mẫu trực tiếp tăng lên khoảng 2‰ dân số và được tính theo dân số thực tế từng năm.

Nội dung Bộ tiêu chí cụ thể như sau: