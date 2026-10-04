ANTD.VN -Lãnh đạo Đảng ủy xã Phúc Thịnh (Hà Nội) khẳng định, xã quyết tâm đảm bảo thực hiện dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa”, hướng đến mục tiêu cao nhất: Người dân được hạnh phúc.

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"; Quyết định số 3489/QĐ – UBND ngày 12/7/2026 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường Xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Đảng ủy xã Phúc Thịnh đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/ĐU ngày 12/7/2026 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 08/7/2026 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng mô hình "Xã xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn xã.

Tại Hội trường UBND xã Phúc Thịnh, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm việc với UBND hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm về triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” và kết quả đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

“Đảng ủy xã xác định việc triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU không chỉ dừng ở việc ban hành Đề án và các kế hoạch thực hiện, mà phải hình thành cơ chế điều hành thống nhất, xuyên suốt 4 trục từ Đảng ủy, HĐND đến UBND xã, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và 26 thôn, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành và rõ kết quả kiểm đếm”, lãnh đạo xã Phúc Thịnh nêu rõ và cho biết, Nghị quyết số 59-NQ/ĐU đã cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy bằng 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 54 tiêu chí cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chăm sóc sức khỏe cho người dân xã Phúc Thịnh

Quá trình xây dựng Đề án được thực hiện theo phương pháp đánh giá khoảng cách giữa hiện trạng và mục tiêu, không chỉ xác định xã đang đạt bao nhiêu điểm mà tập trung trả lời 05 vấn đề.

Thứ nhất: Xã đang ở đâu so với yêu cầu của từng tiêu chí; Thứ hai: Khoảng cách còn thiếu để đạt mục tiêu đến năm 2030; Thứ ba: Nguyên nhân của khoảng cách đó; Thứ tư: Nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để hoàn thành đề án; Thứ năm: Nguồn lực, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; Thứ sáu: Kiến nghị, đề xuất đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, 09 kế hoạch thực hiện các nhóm tiêu chí phải trở thành 09 chương trình hành động cụ thể, có chỉ tiêu đầu ra hằng năm, tránh tình trạng kế hoạch chỉ dừng ở các nhiệm vụ định tính.

Hiện tại, xã Phúc Thịnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và Tổ soạn thảo thực hiện Đề án cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND làm Tổ trưởng Tổ soạn thảo. Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc đã họp định kỳ hàng tháng để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Lực lượng chức năng triển khai tuần tra đêm tại xã Phúc Thịnh

Cùng với đó, xã đã chỉ đạo cơ bản hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng xã Phúc Thịnh theo mô hình xã Xã hội chủ nghĩa”; đồng thời xây dựng 09 Kế hoạch để thực hiện 09 nhóm tiêu chí. Đảng ủy xã thống nhất quan điểm không chạy theo điểm số, không hình thức hóa các tiêu chí; mỗi tiêu chí phải được cụ thể hóa thành công việc, công trình, mô hình hoặc sự chuyển biến thực tế mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thể nhận biết, thụ hưởng và đánh giá.

Thời gian qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch truyền thông bài bản, thống nhất để tuyên truyền trong hệ thống chính trị, trong cán bộ Đảng viên và nhân dân trong toàn xã để nắm được, thống nhất từ nhận thức đến hành động để chung tay thực hiện, trong đó chú trọng lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển và mục tiêu cuối cùng là “Nhân dân hạnh phúc”.

Công tác tổ chức quán triệt Nghị quyết, Quyết định và lấy ý kiến dự thảo Đề án xây dựng xã Xã hội chủ nghĩa trên địa bàn xã Phúc Thịnh cũng được tăng cường. Trong đó, việc lấy ý kiến Nhân dân không chỉ nhằm hoàn thiện dự thảo Đề án mà được xác định là kênh khảo sát nhu cầu và mức độ hài lòng của người dân, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền nhận diện chính xác những vấn đề cần ưu tiên nguồn lực. Các ý kiến sau khi tiếp nhận được phân loại thành: (1) Những nội dung xã có thể giải quyết ngay; (2) Những nội dung cần đưa vào kế hoạch trung hạn; (3) Những nội dung cần điều chỉnh quy hoạch, đầu tư dự án; (4) Những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, kiến nghị Thành phố.

Lực lượng cơ sở gần gũi với người dân

Đối với những vấn đề Nhân dân quan tâm nhiều như môi trường, nước thải, hạ tầng giao thông, không gian xanh, việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội..., UBND xã giao rõ cơ quan tham mưu, tiến độ xử lý và thông tin lại kết quả để Nhân dân biết.

“Quá trình lấy ý kiến được gần 10.000 ý kiến, đảm bảo thực hiện dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”, lãnh đạo xã Phúc Thịnh cho biết.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là hoàn thiện Đề án và 09 kế hoạch thực hiện; Tập trung thực hiện các tiêu chí xã có thể chủ động thực hiện ngay thuộc thẩm quyền của xã; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tập trung cao độ nhất, kiên quyết không để những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền xã chậm tiến độ với lý do chờ cơ chế hoặc hỗ trợ của Thành phố;

Tập trung các đột phá về hạ tầng và môi trường; Tạo đột phá về phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập; Xây dựng các mô hình thí điểm có khả năng nhân rộng; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Tăng cường kiểm tra và trách nhiệm người đứng đầu…

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, cơ quan hữu trách, với nội lực - quyết tâm chính trị cao nhất, cáp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân xã Phúc Thịnh đang chung sức, đồng lòng hướng đến mục tiêu cao nhất, “vì hạnh phúc của nhân dân”.