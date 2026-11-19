ANTD.VN - Bên cạnh những cầu thủ và huấn luyện viên, các trọng tài cũng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo sự công bằng của cuộc chơi. Tại một môi trường giàu tính đặc thù như Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội, người chịu trách nhiệm “cầm cân nảy mực” ngoài sự vững vàng về chuyên môn, còn phải có sự nhạy cảm nhất định trước tâm lý của các em.

Khi chuyên môn và tâm lý song hành

Năm đầu tiên đồng hành cùng giải đấu, với trọng tài Nguyễn Bá Lịch (GV Thể chất trường THCS An Dương Vương), đó thực sự là niềm vui. Đặc biệt, anh cảm thấy vô cùng tự hào khi được gắn bó vào đúng mùa giải kỷ niệm 25 năm thành lập sân chơi giàu truyền thống này.

Trọng tài Nguyễn Bá Lịch thực hiện nhiệm vụ tại giải

Theo trọng tài Nguyễn Bá Lịch, giải đấu là một sân chơi gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ, đầy tự hào và mang tính biểu tượng của thể thao học đường Hà Nội.

Dưới góc độ một trọng tài, điều khiến bản thân anh tâm đắc nhất ở sân chơi này không chỉ là sự bài bản, chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, mà còn là năng lượng vô tư, máu lửa và nhiệt huyết chân thành từ các cầu thủ lứa tuổi học trò.

Theo anh, trong công tác trọng tài tại giải đấu, cái khó và đặc biệt nhất không nằm ở việc nhận định chiến thuật phức tạp như chuyên nghiệp, mà cốt lõi là người “cầm cân nảy mực” còn phải biết quản lý tâm lý và cảm xúc của các cầu thủ lứa tuổi học sinh.

Trọng tài Nguyễn Bá Lịch cho biết: “Cầu thủ độ tuổi này rất nhiệt huyết nhưng đầy cảm xúc. Trọng tài ngoài việc nắm vững luật chơi còn phải bản lĩnh trước sức ép lớn từ khán đài, giữ cái đầu lạnh và đóng vai trò như một người hướng dẫn để các em vừa được thỏa mãn đam mê, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn và tinh thần thể thao cao thượng.”

Khi trọng tài còn là những người anh, người thầy

Còn với trọng tài Đặng Đức Khánh, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô thực sự là một thương hiệu mang tính biểu tượng, cũng như sân chơi huyền thoại của biết bao thế hệ học sinh Thủ đô.

Trọng tài Đặng Đức Khánh thực hiện nhiệm vụ tại giải

Với con mắt của người trong nghề, sau khi chứng kiến chặng đường 1/4 thế kỷ phát triển, với cột mốc mốc lịch sử quy tụ tới 130 đội bóng tham gia, trọng tài Đặng Đức Khánh đánh giá, sân chơi này đã vượt xa khuôn khổ của một giải thể thao học đường thông thường.

Anh cũng cho biết, đây không chỉ là nơi thăng hoa của tình yêu bóng đá thuần khiết, mà còn đóng vai trò cầu nối, gắn kết tình cảm giữa gia đình, nhà trường và học sinh qua nhiều thế hệ.

Từng thi đấu cho đội bóng trường THPT Trần Nhân Tông mùa giải 2022, nên Đặng Đức Khánh cho biết, anh có sự am hiểu nhất định với tâm lý và tinh thần thi đấu của các em.

Năm thứ 2 cầm còi tại giải, kết hợp cùng những kinh nghiệm phong phú từ thời còn thi đấu giúp anh có góc nhìn công tâm khi tham gia điều hành các trận cầu ở sân chơi này: “Khác biệt lớn nhất so với bóng đá phong trào người lớn hay bóng đá chuyên nghiệp nằm ở tâm lý thi đấu, tính giáo dục và yếu tố an toàn. Cần lưu ý nhất là tâm lý thi đấu chưa ổn định và "cái tôi" lứa tuổi học sinh.

Trọng tài Đặng Đức Khánh chia sẻ: “Các cầu thủ đang ở độ tuổi 16–18, lứa tuổi tâm sinh lý có nhiều biến động, nhiệt huyết rất cao nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc chưa thực sự chín chắn. Các em dễ bị cuốn theo sức ép từ khán giả, dẫn đến những pha tranh chấp nóng vội hoặc phản ứng thái quá với quyết định của trọng tài.”

“Vì vậy, trọng tài không chỉ là "quan tòa" mà đôi khi còn là một người anh, người thầy. Thay vì rút thẻ phạt ngay lập tức cho những lỗi nhỏ do "hưng phấn tuổi trẻ", trọng tài cần sử dụng uy tín, lời nhắc nhở nghiêm khắc nhưng mang tính định hướng để các em hạ "cái tôi" xuống và tập trung vào chuyên môn”, Đặng Đức Khánh nói thêm.

Tôn chỉ công tâm, bản lĩnh và chuyên môn cao

Trọng tài Bùi Quốc Việt lại có những quan điểm riêng khi thực hiện nhiệm vụ tại giải. Năm thứ hai đồng hành cùng sân chơi bóng đá học sinh, anh coi đó là niềm vui và cảm thấy rất vinh dự khi tiếp tục được Ban Tổ chức và Ban trọng tài bóng đá Hà Nội tin tưởng giao trọng trách “cầm cân nảy mực”.

Trọng tài Bùi Quốc Việt thực hiện nhiệm vụ điều hành trận đấu tại giải

Trọng tài Bùi Quốc Việt cho biết, mỗi trận đấu đều mang đến những trải nghiệm và bài học riêng. Với anh, giải có tính cạnh tranh cao, tinh thần thi đấu quyết liệt, đòi hỏi trọng tài phải tập trung, bản lĩnh, công tâm và kiểm soát trận đấu tốt.

Trọng tài Bùi Quốc Việt cũng đánh giá đây là một sân chơi rất ý nghĩa, được tổ chức chuyên nghiệp và có chất lượng chuyên môn tốt. Giải đấu không chỉ tạo cơ hội để các em học sinh được giao lưu, cọ xát, trải nghiệm và học hỏi, mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá, tinh thần đoàn kết và ý thức thể thao.

Ngoài ra, với trọng tài Bùi Quốc Việt, sân chơi này cũng mở ra cơ hội để anh có thể tích lũy kinh nghiệm, hướng đến những môi trường lớn hơn.

“Đối với cá nhân tôi, đây cũng là môi trường quý báu để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân trong công tác trọng tài.”, Bùi Quốc Việt chia sẻ.