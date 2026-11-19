ANTD.VN - Chiến thắng 10-9 sau loạt luân lưu cân não trước THPT Ngọc Hồi chiều 18-11, đưa THPT Văn Hiến vào vòng 1/16 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active. Với đội trưởng Minh Duy, đây là chiến thắng được tạo nên từ nỗ lực tập thể và bản lĩnh vượt qua áp lực ở thời khắc quyết định.

Trận đấu với THPT Ngọc Hồi thực sự là thử thách lớn với các cầu thủ Văn Hiến. Hai đội bất phân thắng bại với tỉ số 0-0 sau 50 phút chính thức, trước khi THPT Văn Hiến phải cần đến 10 cú sút pen thành công để ghi tên mình vào vòng 1/16.

Đội trưởng Minh Duy thừa nhận đối thủ chơi rất khó chịu, khiến toàn đội phải trải qua một trận đấu vất vả. “Khi bước vào loạt luân lưu, em và các đồng đội đều rất căng thẳng. May mắn là toàn đội đã vượt qua được áp lực, chiến thắng chính mình để giành quyền vào vòng 1/16. Trước giải, đội cũng đã tổ chức tập luyện sút luân lưu để các cầu thủ có sự chuẩn bị kỹ càng”, Minh Duy chia sẻ.

Đội trưởng Minh Duy (đeo kính) của THPT Văn Hiến

Vòng sau, THPT Văn Hiến sẽ chạm trán THPT Chúc Động

Niềm vui sau chiến thắng 10-9 là điều dễ hiểu, bởi Văn Hiến đã phải đi qua một trong những thời khắc căng thẳng nhất. Với Minh Duy, kết quả này còn là cú hích tinh thần quan trọng để toàn đội tự tin hướng tới những thử thách tiếp theo.

Đánh giá về chặng đường phía trước, đội trưởng trường Văn Hiến cho rằng khi đã bước vào vòng loại trực tiếp, đối thủ nào cũng đáng gờm như nhau. Dù vậy, toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Minh Duy cũng không ngần ngại tiết lộ mục tiêu của đội bóng mùa giải năm nay: giành một suất trong top 4, tức góp mặt ở vòng bán kết.

"Khi vào đến vòng này, em nghĩ đối thủ nào cũng sẽ rất hay nhưng mà toàn đội vẫn sẽ luôn giữ tinh thần tốt và cố gắng hết sức. Mục tiêu của trường THPT Văn Hiến mùa này là lần đầu tiên góp mặt ở bán kết", Minh Duy nhấn mạnh.