ANTD.VN - Bàn thắng đẹp mắt của Nguyễn Thái Quốc Cường ở phút 88 giúp CLB Công an TP HCM đánh bại đương kim vô địch Buriram United với tỉ số 1-0, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại ASEAN Shopee Cup 2026/27, còn gọi là cúp C1 Đông Nam Á.

CLB Công an TP HCM đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý tại Shopee Cup 2026/27 khi vượt qua Buriram United, đội bóng đang giữ ngôi vô địch giải đấu, trong cuộc đối đầu trên sân Bình Dương tối 18-11. Người mang về 3 điểm cho đại diện Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường với pha lập công ở thời điểm trận đấu chỉ còn ít phút.

Phút 88, nhận bóng ở khu vực sát vòng cấm, Quốc Cường xử lý khéo léo bằng động tác ngoặt bóng để loại bỏ hậu vệ đối phương, trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc cao khung thành. Thủ môn Neil Etheridge dù đã đứng đúng vị trí nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn bóng đi vào lưới.

Quốc Cường lập siêu phẩm phút 88, CLB Công an TP HCM quật ngã nhà vô địch Thái Lan (Ảnh: CLB CA TP HCM)

Đáng chú ý, trước đó 4 phút, Quốc Cường từng đưa được bóng vào lưới Buriram sau đường chuyền của Ngô Đăng Khoa. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi được đưa trở lại sân. Tiền vệ của CLB Công an TP HCM không phải chờ đợi lâu để có cơ hội thứ hai, và lần này anh đã tận dụng thành công.

Trước khi bị thủng lưới, Buriram United là đội nhập cuộc chủ động hơn, khiến CLB Công an TP HCM gặp không ít khó khăn.

Chiến thắng 1-0 không chỉ mang về 3 điểm đầu tay quý giá, mà còn giúp CLB Công an TP HCM gây sốt trước đối thủ được đánh giá rất cao của bóng đá Thái Lan.

Sau hai lượt trận tại bảng A Shopee Cup 2026/27, CLB Công an TP HCM có 4 điểm. Ở trận ra quân, đội bóng Việt Nam hòa Ratchaburi 1-1 trên sân khách. Với chiến thắng trước đương kim vô địch Buriram United, CLB Công an TP HCM đã có bước tiến quan trọng trên hành trình khẳng định mình tại đấu trường khu vực.