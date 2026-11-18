ANTD.VN - Đội tuyển Thái Lan trở lại hạng 90 thế giới sau hơn hai thập kỷ, trong khi Việt Nam mất 5,3 điểm tích lũy bởi trận thua ngược Kyrgyzstan đợt FIFA Days tháng 11-2026.

FIFA vừa cập nhật trực tiếp thứ hạng mới nhất của các đội tuyển quốc gia ngay khi đợt giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11 khép lại.

Theo đó, Thái Lan là đội Đông Nam Á thăng tiến ấn tượng nhất, khi leo 3 bậc lên hạng 90 thế giới. Đây là lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, "Voi chiến" đạt được thứ hạng này.

Xếp hạng FIFA mới nhất của các đội tuyển Đông Nam Á

Kết quả này nhờ Thái Lan thắng Brunei 6-0, thắng Tajikistan 3-0 tại King's Cup trên sân nhà.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam bị trừ 5,3 điểm sau trận thua ngược 1-2 trước Kyrgyzstan tại Giải giao hữu Casper Cup vừa kết thúc trên sân Thiên Trường. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giữ được vị trí 99 trên bảng xếp hạng.

Ở Đông Nam Á, một số đội tuyển như Indonesia (116), Malaysia (133), Singapore (149), Myanmar (159)... cũng giữ nguyên thứ hạng sau đợt FIFA Days tháng 11.