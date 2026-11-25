ANTD.VN -Sáng nay 25/11, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) đã tiếp nhận lô đầu máy diesel thế hệ mới D19E, kịp thời bổ sung năng lực sức kéo nhằm phục vụ kế hoạch vận tải hành khách và hàng hóa dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới.

Đây là lô đầu máy tiếp theo thuộc Dự án đầu tư đầu máy giai đoạn đến năm 2030. Trước đó, vào cuối tháng 8/2026 (ngày 29/8) tại ga Yên Viên, Hà Nội, VNR đã tiếp nhận lô đầu máy đầu tiên. Sau quá trình kiểm tra kỹ thuật, chạy thử nghiệm nghiêm ngặt, lô đầu máy đầu tiên này đã chính thức được đưa vào vận dụng kéo tàu trên mạng lưới đường sắt quốc gia, hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn.

Theo thống kê sơ bộ, lô máy đợt 1 có tổng số km vận dụng đến nay khoảng 25.000 km. Các hạng mục cải tiến từ kinh nghiệm vận dụng thực tế góp phần giúp đầu máy vận hành ổn định khi kéo tàu khách và tàu hàng trên tuyến Thống Nhất. Theo đánh giá bước đầu, suất tiêu hao nhiên liệu thấp hơn 0,03% so với nhóm đầu máy đang vận dụng trên cùng tuyến.

Lô đầu máy thế hệ mới đường sắt vừa tiếp nhận được nâng cấp với hơn 40 hạng mục cải tiến kỹ thuật

Việc liên tiếp bổ sung các đầu máy mới có công suất và độ tin cậy cao không chỉ giúp ngành đường sắt từng bước thay thế các đầu máy đã khai thác lâu năm, sắp hết niên hạn sử dụng mà còn là bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa phương tiện của ngành đường sắt Việt Nam. Bên cạnh đó, đầu máy mới với công suất lớn, độ ổn định cao, giúp nâng cao chất lượng kéo tàu, đảm bảo an toàn, đúng giờ, hiệu quả.

VNR đã hoàn tất tiếp nhận toàn bộ lô đầu máy mới ngay trước thềm cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027. Đây là bước chuẩn bị thiết thực của VNR nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại hành trình an toàn và thuận tiện nhất cho người dân về quê đón Tết.

So với các thế hệ đầu máy D19E ("Đổi mới") trước đây, dòng đầu máy mới được nâng cấp toàn diện với hơn 40 hạng mục cải tiến kỹ thuật. Các phương tiện này sử dụng động cơ diesel CAT3512B, truyền động điện AC-DC với 6 động cơ điện kéo, đạt vận tốc thiết kế tối đa 120 km/h.

Nhiều trang bị hiện đại được tích hợp nhằm tối ưu hóa hiệu suất và độ an toàn như hệ thống máy tính điều khiển thế hệ mới G300, khoang lái gia cường chống va chạm, máy nén gió trục vít giúp giảm tiếng ồn và độ rung, cùng kết cấu vật liệu thép cường độ cao, chống gỉ.