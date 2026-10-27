Điểm tựa vững chắc của đội bóng THPT Hoài Đức C

ANTD.VN - Không chỉ đến từ địa phương có nền tảng bóng đá phong trào phát triển, cổ động viên nhiệt huyết, đội bóng trường THPT Hoài Đức C còn sở hữu dàn cựu binh chất lượng và một thủ môn dày dạn kinh nghiệm, sẵn sàng tạo lập cột mốc thành tích mới ở mùa giải 2026.

THPT Hoài Đức C là cái tên quen thuộc, từng vào tới vòng 1/8 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô và 2026 là mùa thứ 6 liên tiếp tham dự.

Dẫn đội bóng từ những ngày đầu, thầy Nguyễn Văn Dũng – huấn luyện viên đội bóng THPT Hoài Đức C cho biết đội hình năm nay có 5-6 cầu thủ đã thi đấu ba mùa giải liên tiếp, thi đấu trải dọc các tuyến, tạo nên bộ khung vững chắc, mang lại sự yên tâm cho ban huấn luyện.

THPT Hoài Đức C thắng liên tiếp hai lượt trận đầu bảng C với cùng tỉ số 3-1

Nằm ở bảng C, THPT Hoài Đức C có khởi đầu ấn tượng khi lần lượt chiến thắng THPT Khương Hạ và THPT Việt Nam Ba Lan với cùng tỉ số 3-1. Kết quả này giúp đại diện xã Hoài Đức mở toang cánh cửa vào vòng 64 đội và tham vọng lập cột mốc lịch sử mới.

Thành công của đội bóng THPT Hoài Đức C hội tụ bởi nhiều yếu tố. Đầu tiên là đội đến từ địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh. Năm 2025, xã Hoài Đức giành chức vô địch giải bóng đá toàn thành phố Hà Nội ngay trên sân nhà.

Các cầu thủ học sinh sớm nuôi dưỡng đam mê và trưởng thành từ các sân bóng làng, xã, các giải phong trào địa phương. Cũng từ nền tảng đó, đội bóng THPT Hoài Đức C luôn có dàn cổ động viên hùng hậu và nhiệt huyết trên hành trình đá giải An ninh Thủ đô.

Thủ môn Tuấn Trịnh ăn mừng bàn thắng sau cú sút từ cầu môn đội nhà vào lưới đối phương

Chuyên môn và kinh nghiệm của Tuấn Trịnh là điểm tựa cho THPT Hoài Đức C nuôi tham vọng tiến sâu tại giải năm nay

Một điểm tựa vững chắc khác của đội nằm ở vị trí chốt chặn cuối cùng. Đó là thủ môn Phạm Tuấn Trịnh, lớp 12A8, là thành viên đội bóng xã Hoài Đức tham dự các giải phong trào địa phương. Việc được thi đấu cùng các đàn anh, đàn chú, cọ xát với các xã khác giúp Tuấn Trịnh tích lũy chuyên môn và kinh nghiệm.

Ở trận ra quân, Tuấn Trịnh gây ấn tượng khi thực hiện cú sút từ cầu môn đội nhà đưa bóng đi thẳng vào lưới đối phương, gỡ hòa 1-1 cho THPT Hoài Đức C. Từ bàn thắng mang tính bước ngoặt của Tuấn Trịnh, THPT Hoài Đức C ngược dòng thắng THPT Khương Hạ chung cuộc 3-1.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Tuấn Trịnh ghi bàn kiểu này. Cậu cho biết từng ghi bàn tương tự khi cùng đội bóng xã Hoài Đức thi đấu với xã khác tại một giải phong trào.

Mùa 2026 là năm thứ hai liên tiếp Tuấn Trịnh góp mặt sân chơi bóng đá học trò lớn nhất Thủ đô, cũng là hai mùa giải có số lượng đội tham dự kỷ lục (125 đội mùa 2025 và 130 đội mùa 2026).

“So với các giải phong trào em từng thi đấu cho đội bóng xã Hoài Đức thì giải An ninh Thủ đô có số lượng, mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều. Mùa trước, chúng em vào tới vòng 1/16. Còn năm nay, mục tiêu cố gắng tiến sâu nhất có thể. Với cá nhân em, đây là mùa cuối cùng rồi nên chắc chắn sẽ cùng toàn đội làm hết sức để có mùa giải thành công nhất”, nam sinh lớp 12A8 bày tỏ.

Với khởi đầu ấn tượng, mọi thứ đang rộng mở trước mắt Tuấn Trịnh cùng THPT Hoài Đức C…