ANTD.VN - Sáng 18/11/2026, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã gặp mặt, chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ làm công tác đào tạo, huấn luyện thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP; cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Đội Đào tạo Phòng Tổ chức cán bộ CATP.

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ làm công tác đào tạo, huấn luyện của CATP; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả nổi bật của đơn vị trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu chúc mừng và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đánh giá cao tinh thần chủ động, đổi mới trong tham mưu, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Đáng chú ý, các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động đào tạo; phối hợp với các trường Đại học trong và ngoài ngành Công an tổ chức các lớp bồi dưỡng; chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ, khả năng hội nhập quốc tế cho cán bộ, chiến sĩ theo định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và CATP trong thời gian vừa qua.

Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo thực chất

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ nói chung, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Đội Đào tạo nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Giám đốc CATP tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề chuyên sâu; xây dựng hệ thống tình huống nghiệp vụ sát thực tiễn, tăng cường các hội thảo chuyên ngành, bảo đảm nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Thủ đô.

Đối với công tác quản lý đào tạo, huấn luyện, đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, quản lý phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ học viên; thường xuyên rà soát, lựa chọn các chuyên đề, nội dung tập huấn thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn, lấy hiệu quả vận dụng vào công tác làm thước đo chất lượng đào tạo.

Đặc biệt, trong năm 2027, các đơn vị cần nghiên cứu, từng bước đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng chuyển đổi số vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu đáp từ, thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ, Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Phó Trưởng phòng trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ của đơn vị.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu đáp từ

Đồng chí Phó Trưởng phòng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CATP có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo CATP Hà Nội gặp mặt, chúc mừng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, huấn luyện

Buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc đối với những cán bộ, chiến sĩ đang đảm nhiệm công tác đào tạo, huấn luyện trong CATP; đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ làm công tác đào tạo tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.