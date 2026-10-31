Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới

ANTD.VN - Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam vừa chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính TP. Hồ Chí Minh và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới tại tòa nhà BRG Diamond Park Plaza vào ngày 29/10/2026.

Hai sự kiện mở ra một chương phát triển mới với diện mạo hiện đại, năng động hơn trên hành trình gần hai thập kỷ đồng hành cùng người dân Việt Nam, khẳng định tinh thần đổi mới không ngừng, khát vọng kiến tạo những giá trị bền vững và cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng, đối tác, cộng đồng và sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Diện mạo mới thể hiện sự kết nối hài hòa giữa những giá trị truyền thống đã làm nên uy tín của thương hiệu với tinh thần hiện đại, năng động, lấy khách hàng làm trung tâm, qua đó mang đến trải nghiệm thuận tiện và thân thiện hơn ở mọi điểm chạm.

Lễ ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính TP. Hồ Chí Minh và Lễ khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới đồng thời khởi đầu cho chiến dịch triển khai nhận diện thương hiệu mới trên toàn bộ mạng lưới văn phòng của Daiichi Life Việt Nam trên cả nước. Đây là một phần trong chiến lược đồng bộ hóa thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp “Cùng bạn, mở tương lai”.

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Daiichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm hiện thực hóa cam kết ‘Gắn bó dài lâu’, đồng hành cùng khách hàng xây dựng một tương lai an tâm và tươi sáng hơn”.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ còn nhiều thách thức, Daiichi Life Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 8.200 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản đạt trên 84.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 3.100 tỷ đồng cho trên 196.000 trường hợp, đồng thời duy trì quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gần 62.000 tỷ đồng, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Daiichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 95 tỷ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín, gồm: Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026; Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026; Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch – APEA 2026 và Thương hiệu Truyền cảm hứng – APEA 2026; Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số…