Cùng đồng hành để đưa nông sản Việt vươn xa

ANTD.VN - Từ những đồi chè xanh mướt, sản phẩm chè truyền thống của Thái Nguyên đang ngày càng tiếp cận rộng rãi người tiêu dùng cả nước qua kênh bán hàng trực tuyến. Cùng với cơ hội mở rộng thị trường các hộ kinh doanh quy mô vừa và nhỏ tại địa phương đang đối mặt với không ít thách thức trong khâu vận chuyển và quản lý đơn hàng.

Với đặc thù của chè hút chân không, dù gọn nhẹ nhưng cánh chè vẫn có thể bị vỡ vụn nếu chịu tác động mạnh trong quá trình vận chuyển. Bên cạnh yêu cầu đóng gói cẩn thận, nhiều cơ sở kinh doanh chè tại địa phương còn gặp khó khăn về nhân sự khi chủ yếu hoạt động theo mô hình gia đình hoặc sử dụng lao động kiêm nhiệm.

Thế nên, khi lượng đơn gia tăng, người bán dễ dàng rơi vào thế quá tải khi phải thực hiện từ lên đơn, đóng gói, in vận đơn, theo dõi hành trình bưu kiện đến xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển phát.

Đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh chè trong nhiều khâu, góp phần giảm áp lực vận hàng cho người bán

Đây cũng là khó khăn mà cơ sở kinh doanh chè của gia đình anh T.Tú tại Thái Nguyên từng gặp phải. Qua quá trình trao đổi và tìm hiểu nhu cầu thực tế, chị Nguyễn Thị Hương Giang, bưu cục trưởng J&T Express Thái Nguyên, đã chủ động đề xuất những phương án hỗ trợ phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Chị Giang giới thiệu một người từng làm cộng tác viên tại bưu cục, am hiểu quy trình chuyển phát. Nhân sự này hiện làm việc toàn thời gian tại cơ sở chè anh T.Tú, phụ trách theo dõi và phối hợp xử lý đơn hàng, giúp chủ cơ sở giảm bớt công việc quản lý hằng ngày.

Ngoài ra, bưu cục còn hỗ trợ giấy in vận đơn cùng các vật tư như băng dính, màng bọc chống sốc khi cần thiết, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong khâu đóng gói và hạn chế tác động đến sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

Thay vì phân công một shipper phụ trách riêng từng cơ sở, chị Giang tổ chức các shipper thành nhóm ba người, mỗi nhóm phụ trách khoảng 3 - 4 cơ sở kinh doanh trong khu vực. Các thành viên trực tiếp trao đổi với người bán, nắm nhu cầu gửi hàng và hỗ trợ lẫn nhau khi có người bận việc. Vào những thời điểm lượng đơn tăng cao, shipper còn trực tiếp hỗ trợ đóng gói, giúp khách hàng chuẩn bị và bàn giao hàng kịp thời.

Phối hợp lấy hàng và hỗ trợ kịp thời khi khách hàng cần

Anh Tuấn, trưởng nhóm shipper phụ trách cơ sở kinh doanh chè của anh T.Tú chia sẻ: "Sau khung giờ lấy hàng, nếu khách tiếp tục có đơn thì mình hoặc các anh em vẫn sẵn sàng quay lại lấy thêm, một đơn cũng sẽ lấy".

Sau khi hàng hóa được tiếp nhận tại bưu cục phát, việc theo dõi và xử lý các yêu cầu phát sinh tiếp tục có sự phối hợp giữa shipper và nhóm chăm sóc đơn tại bưu cục. Nhóm này hỗ trợ kiểm tra tình trạng vận đơn, tiếp nhận yêu cầu điều chỉnh tiền thu hộ theo quy trình và giải quyết những vấn đề trong quá trình giao hàng.

Từ việc thấu hiểu những khó khăn của khách hàng đến hỗ trợ từ khâu đóng đến khi hàng giao đến tay người tiêu dùng, cách làm việc của bưu cục Thái Nguyên giúp các hộ kinh doanh địa phương yên tâm đưa nông sản Việt vươn xa.