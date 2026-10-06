Kiến nghị của Cơ quan điều tra từ vụ Tuấn “Thần Đèn” cưỡng đoạt tài sản

ANTD.VN - Bị xem xét, xử lý về 3 tội danh, Tuấn “Thần Đèn” đã nộp 14 tỷ đồng khắc phục hậu quả và bị kê biên 3 thửa đất để bảo đảm thi hành án…

Tại kết luận điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần Đèn”, SN 1974, có 5 tiền án và là thành viên góp vốn Công ty ALMA) về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Kết luận điều tra thể hiện, nhóm Tuấn “Thần Đèn” và đàn em là Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn “HD”) cùng đồn phạm khai thác mỏ đất đá ngoài phạm vi cho phép với tổng sản lượng 169.231m3 đất đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "Thần Đèn".

Nhóm này còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại hơn 2,4 ty đồng cho Nhà nước và cưỡng đoạt tài sản khi khai thác vào mỏ của Công ty DHT hơn 96.544 m3 đất. Tuy nhiên, do biết Tuấn “Thần Đèn” và đàn em là “dân giang hồ tại Thanh Hóa” nên Công ty DHT không dám ngăn cản và tố cáo.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên tài sản theo 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Nguyễn Anh Tuấn. Tuấn “Thần Đèn” cũng đã nộp 14 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Bị can Trịnh Văn Tuấn bị phong tỏa 3 sổ tiết kiệm tổng trị giá hơn 9,17 tỷ đồng (gồm 8,7 tỷ tiền gốc và gần 500 triệu tiền lãi). Tuấn “HD” nộp thêm 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Các bị can khác cũng nộp thêm hơn 6 tỷ đồng, nâng tổng số khắc phục hậu quả lên 28,3 tỷ. Số tiền này vượt quá hậu quả của các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (14,4 tỷ đồng) và vi phạm kế toán (hơn 2,4 tỷ đồng).

Hậu quả từ hành vi Tuấn “Thần Đèn” cùng đàn em cưỡng đoạt tài sản, khai thác hơn 96.544 m3 đất trên diện tích mỏ của Công ty DHT chưa được tính ra con số cụ thể.

Về tình tiết giảm nhẹ, cơ quan điều tra ghi nhận các bị can, trừ Tuấn “Thần Đèn” và đàn em là Lê Ngọc Tùng (SN 1989), đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Tại kết luận điều tra, Tuấn “Thần Đèn” chỉ được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là có mẹ ruột được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ.

Qua vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Cụ thể, Cơ quan điều tra kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố một số nội dung.

Đó là cần chấp hành nghiêm quy định về quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dụng thông thường theo Luật Địa chất và Khoáng sản; các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan; rà soát phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.

Tiếp đến là tăng cường quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động cấp phép, khai thác, kinh doanh và sử dụng khoáng sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường.

Sau cùng, Cơ quan điều tra kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản theo quy định; có giải pháp hữu hiệu quản lý chặt chẽ sản lượng khai thác; việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, trách nhiệm đối với địa phương của các tổ chức hoạt động khoáng sản.